Главная Киев Жил в Киеве около 10 лет: местная рассказала о стрелке

Дата публикации 18 апреля 2026 20:20
Правоохранители на месте стрельбы в Киеве 18 апреля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Жительница дома в Голосеевском районе Киева Анна Николаевна рассказала детали о мужчине, который устроил стрельбу и убил нескольких человек в субботу, 18 апреля. По ее словам, он жил один, а квартиру купил еще около десяти лет назад. Женщина отметила, что злоумышленник не был похож на бандита.

Об этом Анна Николаевна рассказала в комментарии СМИ, передает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Что известно о стрелке, который убивал людей в Киеве 18 апреля

Женщина рассказала, что узнала о стрельбе после звонка соседки. В то время Анна Николаевна вышла из метро и направлялась в направлении дома, где увидела погибших людей. Она говорит, что одним из убитых является ее сосед Александр, которому было около 30 лет. Мужчина имел двоих детей и женщину.

Кроме того, женщина рассказала о стрелке, который также был ее соседом.

"Я его наглядно знаю, этого человека. Он такой дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-то там бандюк. Всегда с рюкзаком", — отметила она.

По ее словам, злоумышленник особо с людьми не общался. Стрелок приобрел квартиру после начала войны на Донбассе и проживал один.

Что известно о стрельбе в Киеве

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, в Голосеевском районе 18 апреля неизвестный начал стрелять по людям, в результате чего убил и ранил нескольких человек, в том числе ребенка.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил о ликвидации стрелка. Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм супермаркета, в котором он прятался вместе с заложниками.

На стрельбу уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, которому доложил глава МВД Игорь Клименко. Сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.

А городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о 15 раненых в результате стрельбы в Голосеевском районе. Кроме того, количество погибших возросло до шести.

Клименко сообщал, что переговоры со стрелком продолжались около 40 минут, но нападавший не реагировал. По его словам, у нападавшего было зарегистрированное оружие.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
