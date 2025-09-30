Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Восстановление разрушенного жилья — в Киевраде создали группу

Восстановление разрушенного жилья — в Киевраде создали группу

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:38
Финансирование восстановления разрушенного жилья — в Киевраде создали рабочую группу
Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко. Фото: Витренко/Facebook

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко заявил, что в Киеве до сих пор нет четкого алгоритма помощи людям, чьи дома подверглись разрушениям в результате российских обстрелов. Именно поэтому Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности создала рабочую группу, которая наработает быстрый порядок финансирования восстановления разрушенного жилья.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко во вторник, 30 сентября, в Telegram.

Читайте также:

Витренко об отсутствии алгоритма выплат пострадавшим от атак

Витренко отметил, что во вторник, 30 сентября, Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности приняла важные решения.

"Мы поддержали выделение средств для военнослужащих и социально незащищенных киевлян. Также согласовали перераспределение финансирования между районами, чтобы они могли быстрее закрывать насущные потребности людей", — сообщил депутат.

А также подчеркнул, что сегодня сделан исторический шаг, на который, по его словам, так и не смогли в КГГА.

"Уже четвертый год большой войны, а в Киеве до сих пор нет четкого алгоритма помощи людям, чьи дома пострадали от российских атак. Наша комиссия взяла инициативу в свои руки и создала рабочую группу, которая разработает быстрый порядок финансирования восстановления разрушенного жилья", — сообщил Витренко.

В частности, он добавил, что каждый третий дом в столице получил повреждения. Но сейчас город вынужден каждый раз решать, куда направить средства: или заменить окна в школе, где дети до сих пор учатся с окнами, забитыми ДСП, или установить пандусы, на которые люди ждали годами, или обустроить укрытия в домах.

"Это ненормально, когда решения сводятся к такому выбору. Из-за пробелов в законодательстве деньги из резервного фонда можно тратить только там, где определен "класс последствий" повреждений. Если просто выбиты окна — класс установить невозможно. И тогда приходится забирать средства из других программ.

Мы должны положить конец этой бюрократической путанице. Люди не должны оставаться один на один с разбитыми окнами, крышами или без коммуникаций. Наша задача — сделать процесс восстановления системным, прозрачным и быстрым. Это решение комиссии — первый шаг к тому, чтобы в Киеве заработал понятный механизм помощи всем пострадавшим", — подытожил депутат Киевсовета Витренко.

Вітренко Київрада
Скриншот сообщения Витренко/Facebook

С 2022 года по август 2025 года в Киеве в результате атак РФ было повреждено 2200 многоэтажных домов, сообщал глава КМВА Тимур Ткаченко. В частности, 39 домов пострадали существенно (в 2022–2024 годах), из них отремонтировали только 25.

Напомним, что недавно депутат Андрей Витренко инициировал досрочную отставку городского головы Киева Виталия Кличко. Он обвинил мэра в том, что в столице наблюдается системный кризис управления и фактический паралич городской власти. 
 
Ранее нардеп Геннадий Кривошея подчеркивал, что процедура выплаты компенсаций пострадавшим в результате атак РФ в Киеве очень затянута.
 
Кроме того, депутат Алла Шлапак заявляла, что реальное количество поврежденных домов в столице не совпадает с информацией КГГА.

Киев обстрелы Киевсовет война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
