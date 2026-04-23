Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Родился в России: Выговский раскрыл, кем был киевский террорист

Родился в России: Выговский раскрыл, кем был киевский террорист

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 08:11
Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

Мужчина, который совершил теракт в Киеве 18 апреля, родился в столице России - Москве. Он долгое время служил в Одесской области в войсках, которые связаны с автомобильным транспортом.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Что известно о мужчине, который совершил теракт в Киеве

По словам Выговского, нападавший действительно родился в Москве. Он долгое время проживал и работал в Украине. В частности, служил в армии. Нацполиция не исключает возможности, что мужчину могли завербовать спецслужбы РФ. В то же время Выговский отметил, что это "не похоже на такую ситуацию". Как пояснил руководитель Нацполиции, обычно российские спецслужбы дают задание и моделируют преступление.

Нападающий был закрытой личностью, вел замкнутый образ жизни. Он не имел ни жены, ни детей. Нередко у мужчины возникали конфликты с соседями. Он остро реагировал на любые события: от громкого прослушивания музыки до громких звуков.

"Скажем так, он был конфликтный. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза", — отметил Выговский.

Читайте также:

В 2023 году в отношении нападавшего было открыто уголовное производство. Оно касалось нанесения легких телесных повреждений. Впоследствии в суде стороны примирились, поэтому дело закрыли.

Теракт в Киеве начался с того, что мужчина начал ссору с соседями. Конфликт перерос в стрельбу. Выговский предполагает, что нападавший мог потерять самоконтроль.

В то же время киевский террорист имел разрешение на оружие с 2020 года. У него были все необходимые документы для этого, в частности, медицинские. Правоохранители нашли клинику, которая выдавала справку. Информацию о том, мог ли мужчина подделать документы, сейчас проверяют.

Теракт в Киеве — что известно

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 18 апреля, в Киеве произошел теракт. Мужчина открыл огонь по людям на улице. Впоследствии он забаррикадировался в супермаркете и держал заложников.

Правоохранители проводили переговоры с террористом около 40 минут. Мужчина не реагировал. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, спецназовцы ликвидировали стрелка.

В результате стрельбы в столице погибли семь человек. Также есть раненые. Некоторые из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.

теракт Киев Иван Выгивский Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации