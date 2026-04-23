Родился в России: Выговский раскрыл, кем был киевский террорист

Глава Нацполиции Иван Выговский.

Мужчина, который совершил теракт в Киеве 18 апреля, родился в столице России - Москве. Он долгое время служил в Одесской области в войсках, которые связаны с автомобильным транспортом.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Что известно о мужчине, который совершил теракт в Киеве

По словам Выговского, нападавший действительно родился в Москве. Он долгое время проживал и работал в Украине. В частности, служил в армии. Нацполиция не исключает возможности, что мужчину могли завербовать спецслужбы РФ. В то же время Выговский отметил, что это "не похоже на такую ситуацию". Как пояснил руководитель Нацполиции, обычно российские спецслужбы дают задание и моделируют преступление.

Нападающий был закрытой личностью, вел замкнутый образ жизни. Он не имел ни жены, ни детей. Нередко у мужчины возникали конфликты с соседями. Он остро реагировал на любые события: от громкого прослушивания музыки до громких звуков.

"Скажем так, он был конфликтный. Возможно, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза", — отметил Выговский.

В 2023 году в отношении нападавшего было открыто уголовное производство. Оно касалось нанесения легких телесных повреждений. Впоследствии в суде стороны примирились, поэтому дело закрыли.

Теракт в Киеве начался с того, что мужчина начал ссору с соседями. Конфликт перерос в стрельбу. Выговский предполагает, что нападавший мог потерять самоконтроль.

В то же время киевский террорист имел разрешение на оружие с 2020 года. У него были все необходимые документы для этого, в частности, медицинские. Правоохранители нашли клинику, которая выдавала справку. Информацию о том, мог ли мужчина подделать документы, сейчас проверяют.

Теракт в Киеве — что известно

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 18 апреля, в Киеве произошел теракт. Мужчина открыл огонь по людям на улице. Впоследствии он забаррикадировался в супермаркете и держал заложников.

Правоохранители проводили переговоры с террористом около 40 минут. Мужчина не реагировал. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, спецназовцы ликвидировали стрелка.

В результате стрельбы в столице погибли семь человек. Также есть раненые. Некоторые из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.