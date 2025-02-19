В Киевавтодоре продолжаются обыски, - КГГА

Обыски. Иллюстративное фото: Нацполиция

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" в среду, 19 февраля, проводят обыски. Дело касается возможного присвоения бюджетных средств на дорожной разметке.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Обыски в Киевавтодоре 19 февраля

В помещении "Киевавтодор" следователи Нацполиции проводят обыски на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда в рамках производства относительно возможного присвоения бюджетных средств. Известно, что деньги были выделены на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" отмечает, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что работники способствуют следствию и предоставляют все необходимые документы для расследования.

Напомним, ранее в "Киевавтодоре" проводили обыски по делу о закупке техники для нужд дорожного хозяйства.

Также 7 февраля в помещении КГГА проводили обыски по делу о земельной коррупции.

Мэр города Виталий Кличко отреагировал на обыски в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец и отметил, что сотрудничает с правоохранителями.