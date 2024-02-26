Движение метро на Теремки — киевская власть назвала сроки восстановления

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Работы на закрытом участке Киевского метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" идут по графику. Движение поездов возобновится до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор в интервью экс-нардепу Бориславу Березе.

Возобновление движения метро на Теремки в Киеве

"Я говорю как человек, который имеет инженерное образование. Эту работу можно было легко выполнить за шесть месяцев. И мы эти сроки не отбрасываем. Да, есть определенные бюрократические вопросы. Согласование тех или иных сетей. Такие субъективные факторы нам несколько препятствуют. Но мы свои амбициозные планы не меняем. Сейчас уже выполнено практически на 80% сваи, выполнена плита, которая в дальнейшем даст возможность выполнять работы тяжелой техникой для раскрытия котлована. Если у нас не будет какого-то субъективного фактора, которого мы сейчас не предусматриваем, то до конца лета, август-сентябрь максимум, метро должно поехать", — заявил Кандибор.

По его словам, над поврежденным участком находилось около 200 кабелей разных сетей:

ДТЭК;

Укртелеком;

СНБО;

СБУ;

ПВО.

Кандибор подчеркнул, что учитывая военное время, согласование переноса этих кабелей заняло много времени.

Он отметил, что метростроители также сталкиваются с помощниками, которые посещают их на рабочих местах и заставляют прекращать ремонт.

"Есть такой старый фильм, когда господин ставил задачу отремонтировать карету. Говорил: "За сколько отремонтируешь? За неделю? А за две?" — "Ну, тут уже помощники нужны". Так вот если нам не будут помогать такие "помощники", которые все знают и которые только вносят деструктив... Мы вынуждены каждый раз приостанавливать работу, потому что надо отвезти ту или иную делегацию, показать каждому, рассказать. Так это действительно "помощники" нам "помогают", — подчеркнул Кандибор.

Он акцентировал внимание на тяжелом участке метрополитена, который строился наспех и столкнулся с многочисленными трудностями, включая даже трагедии. Особенно стоит вспомнить, что в 2010 году во время строительства произошло событие затопления тоннелепроходческого щита весом более 200 тонн, в результате чего погибли два работника. Однако сейчас работы проводятся профессионально.

Кандибор отметил, что сейчас на участке от "Теремков" до "Демеевской" метро работает. Поезда курсируют в оба направления с интервалом 13 минут. Движение метрополитена перекрыто только между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". На этом участке автобусы также осуществляют рейсы с интервалом в три минуты, что удваивает возможности перевозки пассажиров. К тому же город позаботился о том, чтобы у киевлян, производящих пересадку из-за ремонта метро, не увеличились расходы на проезд.

"Жители города, которые пользуются транспортной картой, фактически платят только раз за проезд. Если я пересаживаюсь с метро на автобус, с меня также снимают плату за поездку. Но к утру следующего дня деньги возвращаются обратно. То есть на маршруте от "Лыбидской" до "Теремков" ни дважды, ни трижды переплачивать не нужно", — объяснил Кандибор.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА также опроверг слухи о возможном закрытии еще 22 станций метро.

"Не будет такого. Это паника, которую разгоняют неизвестные люди, чтобы нагнать страха. Нет никакого страшного коллапса. Есть некоторые проблемы эксплуатационного состояния, текущие работы, которые мы выполняем. Плановые работы по капремонту также сейчас выполняются", — добавил он.

Напомним, ранее в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". На опубликованных в сети кадрах стало понятно, что между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

При принятии бюджета столицы на 2024 год "Киевский метрополитен" не получил ни одной гривны на ремонт поврежденного участка.

Столичный глава рассказал, что полноценное восстановление аварийной ветки метро может произойти до конца лета этого года.