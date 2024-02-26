Рух метро на Теремки — київська влада назвали терміни відновлення

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Роботи на закритій ділянці Київського метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" ідуть за графіком. Рух поїздів відновиться до кінця літа, якщо фахівцям не будуть заважати суб’єктивні фактори.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор в інтерв'ю екснардепу Бориславу Березі.

Відновлення руху метро на Теремки у Києві

"Я кажу як людина, яка має інженерну освіту. Цю роботу можна було легко виконати за шість місяців. І ми ці терміни не відкидаємо. Так, є певні бюрократичні питання. Погодження тих чи інших мереж. Такі суб’єктивні фактори нам дещо перешкоджають. Але ми свої амбітні плани не міняємо. Зараз вже виконано практично на 80% палі, виконана плита, яка в подальшому дасть можливість виконувати роботи важкою технікою для розкриття котловану. Якщо в нас не буде якогось суб’єктивного фактора, якого ми зараз не передбачаємо, то до кінця літа, серпень-вересень максимум, метро повинно поїхати", — заявив Кандибор.

За його словами, над пошкодженою ділянкою було розташовано близько 200 кабелів різних мереж:

ДТЕК;

Укртелекому;

РНБО;

СБУ;

ППО.

Кандибор наголосив, що враховуючи воєнний час, узгодження перенесення цих кабелів зайняло багато часу.

Він зазначив, що метробудівники також стикаються з "помічниками", які відвідують їх на робочих місцях і змушують припиняти ремонт.

"Є такий старий фільм, коли пан ставив завдання відремонтувати карету. Казав: "За скільки відремонтуєш? За тиждень? А за два?" — "Ну, тут вже помічники потрібні". Так от якщо нам не будуть допомагати такі "помічники", які все знають і які тільки вносять деструктив… Ми змушені кожного разу призупиняти роботу, тому що треба відвезти ту чи іншу делегацію, показати кожному, розказати. То це дійсно "помічники" нам "допомагають", — наголосив Кандибор.

Він заакцентував увагу на важкій ділянці метрополітену, що будувалася поспіхом і зіткнулася з численними труднощами, включаючи навіть трагедії. Особливо варто згадати, що у 2010 році під час будівництва сталася подія затоплення тунелепрохідницького щита вагою понад 200 тонн, в результаті чого загинули два працівники. Проте наразі роботи проводяться професійно.

Кандибор наголосив на тому, що зараз на ділянці від "Теремків" до "Деміївської" метро працює. Поїзди курсують в обидва напрямки з інтервалом 13 хвилин. Рух метрополітену перекрито лише між станціями "Деміївська" та "Либідська". На цій ділянці автобуси також здійснюють рейси з інтервалом три хвилини, що подвоює можливості перевезення пасажирів. До того ж місто потурбувалося про те, щоб у киян, які роблять пересадку через ремонт метро, не збільшилися видатки на проїзд.

"Містяни, які користуються транспортною картою, фактично платять лише раз за проїзд. Якщо я пересідаю з метро на автобус, з мене також знімають плату за поїздку. Але до ранку наступного дня гроші повертаються назад. Тобто на маршруті від "Либідської" до "Теремків" ні двічі, ні тричі переплачувати не потрібно", — пояснив Кандибор.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА також спростував чутки про можливе закриття ще 22 станцій метро.

"Не буде такого. Це паніка, яку розганяють невідомі люди, щоб нагнати страху. Немає ніякого страшного колапсу. Є деякі проблеми експлуатаційного стану, поточні роботи, які ми виконуємо. Планові роботи з капремонту також зараз виконуються", — додав він.

Нагадаємо, раніше в Києві зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". На опублікованих в мережі кадрах стало зрозуміло, що між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого колії швидко затоплювалися водою.

Під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік "Київський метрополітен" не отримав жодної гривні на ремонт пошкодженої ділянки.

Згодом столичний голова розповів, що повноцінне відновлення аварійної гілки метро може статися до кінця літа поточного року.