СБУ отреагировала на побег Комарницкого

Денис Комарницкий. Фото: Украинская правда

В Службе безопасности Украины официально прокомментировали расследование "Украинской правды" о причастности правоохранителей к побегу депутата Дениса Комарницкого. Там опровергли, что к побегу Дениса Комарницкого за границу якобы были причастны ее штатные сотрудники.

Об этом сообщает "Суспільне".

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В комментарии Общественному в СБУ отметили, что лица, которые сейчас фигурируют в деле, не входили в штат ведомства и не получали заработную плату.

Согласно данным СБУ, задержанные действительно имели статус "гласных внештатных работников" Службы безопасности, однако находились в нем менее пяти месяцев.

Кроме того, этот статус был аннулирован еще в начале февраля — до того, как произошли события, которые сейчас расследуются в рамках уголовного производства. В ведомстве также сообщили, что всем фигурантам дела уже объявили о подозрении и задержали.

Напомним, в феврале 2025 года НАБУ провело следственные действия у ряда должностных лиц, среди которых был и депутат Денис Комарницкий, которого подозревали в организации незаконной схемы по продаже земель в Киеве. Впоследствии Денис Комарницкий был объявлен в розыск.

В марте стало известно, что Комарницкий выехал из Украины и находится в Вене.

А журналист "Украинской правды" обнародовал расследование, где подробно объяснил, как именно планировался побег Дениса Комарницкого и кто из правоохранителей помог ему покинуть Украину.