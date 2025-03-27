СБУ відреагувала на втечу Комарницького

Денис Комарницький. Фото: Українська правда

У Службі безпеки України офіційно прокоментували розслідування "Української правди" щодо причетності правоохоронців до втечі депутата Дениса Комарницького. Там спростували, що до втечі Дениса Комарницького за кордон нібито були причетні її штатні співробітники.

Про це повідомляє "Суспільне".

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СБУ повідомила, що фігуранти резонансної справи про втечу Комарницького не мають стосунку до відомства

У коментарі Суспільному в СБУ наголосили, що особи, які наразі фігурують у справі, не входили до штату відомства і не отримували заробітну плату.

Згідно з даними СБУ, затримані справді мали статус "гласних позаштатних працівників" Служби безпеки, проте перебували в ньому менш ніж п'ять місяців.

Крім того, цей статус було анульовано ще на початку лютого — до того, як відбулися події, що нині розслідуються у межах кримінального провадження. У відомстві також повідомили, що всім фігурантам справи вже оголосили про підозру та затримали.

Нагадаємо, у лютому 2025 року НАБУ провело слідчі дії у низки посадовців, серед яких був і депутат Денис Комарницький, якого підозрювали в організації незаконної схеми щодо продажу земель у Києві. Згодом Денис Комарницький був оголошений у розшук.

У березні стало відомо, що Комарницький виїхав з України і перебуває у Відні.

А журналіст "Української правди" оприлюднив розслідування, де детально пояснив, як саме планувалася втеча Дениса Комарницького і хто з правоохоронців допоміг йому покинути Україну.