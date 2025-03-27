Як Комарницький перетнув кордон — деталі з допиту

Депутат Денис Комарницький. Фото: DR

Втеча Дениса Комарницького за кордон з України, де його розшукувало НАБУ у справі про розкрадання столичної землі, стала можливою завдяки злагодженій операції за участі щонайменше семи осіб, пов’язаних із правоохоронними структурами. Ключові деталі цієї операції стали відомі з допиту Юрія Довгаленка, який допомагав підозрюваному втікати.

Про це стало відомо з розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

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За свідченнями Довгаленка, які він дав СБУ, Комарницький зв’язався з ним через месенджер Signal ще 10 лютого 2025 року, попросивши допомоги з виїздом до західної України. Він наголосив на терміновості через ризик бути оголошеним у розшук. Проте на той момент Комарницького вже розшукувало НАБУ, тож для перевезення була вигадана спеціальна схема.

У ніч з 10 на 11 лютого в приватному секторі на Осокорках Довгаленко зустрівся зі своїми трьома знайомими, які мали посвідчення позаштатних працівників СБУ. Разом вони вирушили до села Рославичі по Новообухівській трасі, де Дениса Комарницького супроводжували два позашляховики Toyota Land Cruiser з номерами прикриття. Попереду їхав ще один автомобіль — замаскований бус із табличкою "200", який зазвичай використовується для транспортування загиблих військових. Цей бус мав перевіряти маршрут на наявність блокпостів і повідомляти про небезпеку.

Замаскований бус. Фото: скриншот

О 8-й ранку кортеж вирушив у напрямку Хуста. За словами Довгаленка, Комарницький постійно переписувався, не розмовляючи вголос. Під час зупинки на АЗС поблизу Хуста до них приєднався співробітник Управління стратегічних розслідувань Нацполіції Закарпаття на Toyota Camry. Саме він мав координувати наступний етап втечі.

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Цього ж дня Комарницький сплатив 10 тисяч доларів за організацію незаконного перетину кордону. Ці гроші він передав офіцеру УСР Віталію Безкровному, який пізніше на допиті повідомив, що йому допомагав Василь Лемак — людина з "каналом" переправлення осіб. Безкровний також підтвердив, що контакти були налагоджені через посередника — Дмитра Нікітіна.

Денис Комарницький вимагав елітних побутових умов під час втечі

Під час подорожі Комарницький висловлював невдоволення побутовими умовами. Йому не сподобався гостьовий будинок у селі Колочава, бо там, мовляв, "смердить і немає інтернету". Згодом він обурився через якість гамбургерів, куплених на заправці. Близько першої ночі він скаржився, що змушений ночувати в машині, назвавши готель "бомжацьким".

Врешті-решт, після кількох днів пересування Закарпаттям і ночівлі в різних локаціях, 16 лютого Комарницький вже опинився у Румунії. Він звернувся до місцевої поліції з проханням про притулок. Тамтешні правоохоронці вилучили у нього телефон і зафіксували IMEI-код, завдяки якому українські слідчі змогли встановити всі телефони, які перебували поруч із Комарницьким протягом його втечі.

За даними "Української правди", СБУ розпочала розслідування після виходу публікації 20 березня. Особи, які допомогли Комарницькому втекти, уже встановлені. Матеріали справи не оприлюднені, однак журналісти переконані, що ця інформація має значний суспільний резонанс.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування щодо схеми розкрадання земель у Києві, яку організував та очолив депутат Денис Комарницький.

Згодом стало відомо, що Денис Комарницький зміг втекти з України.

Проте журналісти "Української правди" знайшли Комарницького у Відні.