Чиновники КГГА украли 153 млн грн на ремонте Подольского моста

Подольский мост в Киеве. Фото: Киевинформ

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное хищение средств столичного бюджета, предназначенных для строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр в Киеве. По данным следствия, фигуранты дела незаконно присвоили не менее 153 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как выяснили правоохранители, к организации преступной схемы причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, которое подчиняется Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Виталий Кличко, а также бывший директор подрядной компании.

Следственные действия СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Схема действовала еще до начала полномасштабного вторжения — в 2018-2019 годах. Тогда злоумышленники существенно завысили стоимость строительных материалов, в частности технологических сеток, которые использовались для укрепления опор моста.

Как указано в материалах дела, одна сетка, которая на рынке стоила около 110 долларов, закупалась по цене 610 долларов — почти в шесть раз дороже. Всего было приобретено 8 800 единиц таких сеток у фирмы на Ближнем Востоке через аффилированную строительную компанию в Киеве.

Следственные действия у подозреваемых. Фото: Служба безопасности Украины

Разницу в стоимости распределили между участниками сделки. В рамках досудебного расследования уже проведены обыски, изъяты документы, мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

"Сейчас бывшему и действующему руководителям коммунального предприятия КГГА и их сообщнику — уже экс-директору подрядной компании — сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой)", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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