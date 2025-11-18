Видео
Україна
Видео

Шахед прошил дом — как сейчас выглядит место атаки в Киеве

Дата публикации 18 ноября 2025 19:41
обновлено: 19:41
Шахед "прошил" дом в Киеве - детали
Дом после атаки российских дронов. Фото: Новини.LIVE

После ночной атаки российских дронов 14 ноября, Киев до сих пор оправляется от очередного террора. В Деснянском районе "Шахед" буквально "прошил" конструкцию жилого дома, разрушив квартиры и вызвав многочисленные жертвы среди мирных жителей.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE во вторник, 18 ноября.

Читайте также:

В Деснянском районе Киева "Шахед" пробил многоэтажку

Во время массированной атаки в ночь на 14 ноября российские войска выпустили по Украине около 550 средств воздушного нападения — от дронов до ракет различных типов. Значительная часть была уничтожена силами ПВО, однако Киев подвергся серьезным разрушениям. Больше всего пострадал Деснянский район, где вражеский беспилотник попал в жилой дом.

"В столице пострадали более 30 человек, 7 погибли. Больше всего разрушений зафиксировали в Деснянском районе, где в многоэтажку попал вражеский дрон. По словам главы райгосадминистрации Максима Бахматова, "Шахед" "прошил" конструкцию дома", — отметил корреспондент, ссылаясь на официальные данные КГГА.

"Шахед" потрощив будинок — як зараз виглядає місце атаки в Києві - фото 1
Дом в Деснянском районе. Фото: Новини.LIVE

Из дома вывезли более 260 тонн обломков и древесины, полностью восстановили выбитые окна. Около 250 пострадавших жильцов уже получили психологическую помощь, а жители продолжают документировать повреждения для возмещения ущерба.

Напомним, что в Деснянском районе Киеве уже завершились поисково-спасательные работы работниками ГСЧС. Журналисты Новини.LIVE побывали на месте сразу после удара РФ и сняли первые последствия обстрела.

Также мы сообщали, что в результате атаки на Киев 14 ноября погибла вдова первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС Наталья Ходемчук. Женщина стала седьмой погибшей.

Киев обстрелы дроны дом Шахед
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
