Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Шахед прошив будинок — який вигляд зараз має місце атаки в Києві

Шахед прошив будинок — який вигляд зараз має місце атаки в Києві

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 19:41
Оновлено: 20:01
Шахед "прошив" будинок у Києві — деталі
Будинок після атаки російських дронів. Фото: Новини.LIVE

Після нічної атаки російських дронів 14 листопада, Київ досі оговтується від чергового терору. У Деснянському районі "Шахед" буквально "прошив" конструкцію житлового будинку, зруйнувавши квартири та спричинивши численні жертви серед мирних мешканців.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

У Деснянському районі Києва "Шахед" пробив багатоповерхівку

Під час масованої атаки в ніч на 14 листопада російські війська випустили по Україні близько 550 засобів повітряного нападу — від дронів до ракет різних типів. Значна частина була знищена силами ППО, однак Київ зазнав серйозних руйнувань. Найбільше постраждав Деснянський район, де ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

"У столиці постраждали понад 30 людей, 7 загинули. Найбільше руйнувань зафіксували в Деснянському районі, де в багатоповерхівку влучив ворожий дрон. За словами голови райдержадміністрації Максима Бахматова, "Шахед" "прошив" конструкцію будинку", — зазначив кореспондент, посилаючись на офіційні дані КМВА.

"Шахед" потрощив будинок — як зараз виглядає місце атаки в Києві - фото 1
Будинок у Деснянському районі. Фото: Новини.LIVE

З будинку вивезли понад 260 тонн уламків і деревини, повністю відновили вибиті вікна. Близько 250 постраждалих мешканців уже отримали психологічну допомогу, а жителі продовжують документувати пошкодження для відшкодування збитків.

Нагадаємо, що в Деснянському районі Києві вже завершилися пошуково-рятувальні роботи працівниками ДСНС. Журналісти Новини.LIVE побували на місці одразу після удару РФ та зафільмували перші наслідки обстрілу.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Київ 14 листопада загинула вдова першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС Наталія Ходемчук. Жінка стала сьомою загиблою. 

Київ обстріли дрони будинок Шахед
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації