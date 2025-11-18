Шахед "прошив" будинок у Києві — деталі

Будинок після атаки російських дронів. Фото: Новини.LIVE

Після нічної атаки російських дронів 14 листопада, Київ досі оговтується від чергового терору. У Деснянському районі "Шахед" буквально "прошив" конструкцію житлового будинку, зруйнувавши квартири та спричинивши численні жертви серед мирних мешканців.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у вівторок, 18 листопада.

Реклама

Читайте також:

У Деснянському районі Києва "Шахед" пробив багатоповерхівку

Під час масованої атаки в ніч на 14 листопада російські війська випустили по Україні близько 550 засобів повітряного нападу — від дронів до ракет різних типів. Значна частина була знищена силами ППО, однак Київ зазнав серйозних руйнувань. Найбільше постраждав Деснянський район, де ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

"У столиці постраждали понад 30 людей, 7 загинули. Найбільше руйнувань зафіксували в Деснянському районі, де в багатоповерхівку влучив ворожий дрон. За словами голови райдержадміністрації Максима Бахматова, "Шахед" "прошив" конструкцію будинку", — зазначив кореспондент, посилаючись на офіційні дані КМВА.

Будинок у Деснянському районі. Фото: Новини.LIVE

З будинку вивезли понад 260 тонн уламків і деревини, повністю відновили вибиті вікна. Близько 250 постраждалих мешканців уже отримали психологічну допомогу, а жителі продовжують документувати пошкодження для відшкодування збитків.

Нагадаємо, що в Деснянському районі Києві вже завершилися пошуково-рятувальні роботи працівниками ДСНС. Журналісти Новини.LIVE побували на місці одразу після удару РФ та зафільмували перші наслідки обстрілу.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Київ 14 листопада загинула вдова першої жертви аварії на Чорнобильській АЕС Наталія Ходемчук. Жінка стала сьомою загиблою.