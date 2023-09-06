Скандал с Подольским мостом: чиновник получил подозрение из-за переплаты за песок 6,5 млн грн

Строительство Подольского моста. Фото: google.com

В Киеве чиновник коммунального предприятия нанес бешеный ущерб во время строительства Подольского моста. Речь идет о сумме в размере 6,5 млн грн при закупке песка.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, в апреле 2023 года чиновника отстранили от должности в связи с уведомлением ему о подозрении в нанесении миллионного ущерба столичному бюджету во время строительства Подольского моста.

В то же время исполняющим обязанности директора КП назначили его заместителя.

Впоследствии в июне коммунальное предприятие заключило с генподрядчиком дополнительное соглашение о проведении работ при строительстве Подольского моста.

Чиновник нанес бешеный ущерб

Фигурант дела не провел анализ рынка цен на речной песок и подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью песка.

Как сообщает экспертиза, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн, чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева на указанную сумму.

Правоохранители наложили арест на счета всех чиновников.

Что известно о строительстве Подольского моста

В Киеве сообщили о подозрении директору столичного КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений" за растрату бюджетных средств в особо крупных размерах во время строительства Подольского мостового перехода через Днепр. Ранее прокуроры уже сообщали этому директору о подозрении в аналогичном преступлении.

Знаменитый мост начали строить еще в 2003 году. На днях стало известно, что подольско-воскресенский мост планируют открыть через несколько месяцев.

Городской голова Киева Виталий Кличко в очередной раз анонсировал запуск Подольско-Воскресенского моста через несколько месяцев. Однако речь идет далеко не об открытии мостового перехода на полную мощность.

Анонсированное мэром Киева открытие Подольского моста должно состояться через несколько месяцев. Однако заработают лишь небольшие съезды и заезды на мост, которые не будут способствовать переправе на полную мощность.