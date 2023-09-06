Скандал із Подільським мостом: посадовець отримав підозру через переплату за пісок 6,5 млн грн

Будівництво Подільського мосту. Фото: google.com

У Києві посадовець комунального підприємства завдав шалених збитків під час будівництва Подільського мосту. Йдеться про суму в розмірі 6,5 млн грн під час закупівлі піску.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, у квітні 2023 року посадовця відсторонили від посади у зв’язку з повідомленням йому про підозру у завданні мільйонних збитків столичному бюджету під час будівництва Подільського мосту.

Натомість виконувачем обов’язків директора КП призначили його заступника.

Згодом у червні комунальне підприємство уклало з генпідрядником додаткову угоду щодо проведення робіт під час будівництва Подільського мосту.

Посадовець завдав шалених збитків

Фігурант справи не здійснив аналіз ринку цін на річковий пісок та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю піску.

Як повідомляє експертиза, завищення вартості піску становить близько 6,5 млн грн, чим спричинено збитки територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Правоохоронці наклали арешт на рахунки всіх посадовців.

Що відомо про будівництво Подільського мосту

У Києві повідомили про підозру директору столичного КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд" за розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро. Раніше прокурори вже повідомляли цьому директору про підозру в аналогічному злочині.

Славнозвісний міст почали будувати ще в 2003 році. Днями стало відомо, що Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити через декілька місяців.

Міський голова Києва Віталій Кличко вкотре анонсував запуск Подільсько-Воскресенського мосту за кілька місяців. Однак йдеться далеко не про відкриття мостового переходу на повну потужність.

Анонсоване мером Києва відкриття Подільського мосту має відбутись за кілька місяців. Однак запрацюють лише невеликі з'їзди та заїзди на міст, які не сприятимуть роботі переправи на повну потужність.