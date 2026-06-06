Смертельное ДТП в Киеве: водителю грозит до 10 лет лишения свободы
Водителю, который в Соломенском районе Киева 5 июня совершил дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими, объявили подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.
Смертельное ДТП в Киеве
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 49-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек", — говорится в сообщении.
Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если оно повлекло гибель нескольких лиц.
Правоохранители установили, что 5 июня, около 17:00 водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал за пределы проезжей части и врезался в подземный переход, в котором находились люди.
В результате ДТП двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте, еще три человека получили ранения.
Водитель получил телесные травмы, которые не представляют угрозы его жизни. Фигурант задержан и находится под охраной в палате больницы. Установлено, что на момент ДТП он был трезв.
"В то же время с января 2025 года его пять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще пять раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть в целом водитель имеет десять штрафов за последние 1,5 года", — говорится в сообщении.
Кроме сообщения о подозрении, ему также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Водителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Что предшествовало
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 5 июня в Соломенском районе Киева автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека.
Впоследствии стало известно, что виновником смертельного ДТП оказался 49-летний руководитель религиозной общины, который ранее систематически нарушал правила дорожного движения и превышал скорость.
Среди четырех погибших в аварии есть двое сотрудников полиции. Речь идет о старшем лейтенанте Дмитрии Бондарчуке и лейтенанте Денисе Будченко.
Водителя задержали в процессуальном порядке. Сейчас он находится под конвоем. А первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что за водителем зафиксировано 39 нарушений ПДД.