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Сегодня в Киевской области может быть громко: в чем причина

4 июля 2023 11:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Сегодня в Киевской области может быть громко: в чем причина
Иллюстративное изображение взрыва. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области сегодня, 4 июля, проведут взрывную работу. Жителей призывали сохранять спокойствие, ведь работы плановые.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Взрывные работы в Киевской области

Отмечается, что на Ольшаницком месторождении гранитов в Белоцерковском районе будут проведены взрывные работы. Они соединены с технологическими действиями.

Громко и на окраинах Киева

Также сообщается, что в окрестностях Киева тоже может быть громко. Сегодня в Вышгородском районе будут взрывать взрывоопасные предметы.

Напомним, ранее мы писали, что на Большой Кольцевой дороге произошло ДТП. Там легковушка столкнулась с фурой. По предварительной информации, без жертв.

Добавим, что в этом году еще восемь столичных улиц обустроят велодорожками. Выполнение такого плана планируется осуществить до конца года.

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