Сьогодні на Київщині може бути гучно: у чому причина

Ілюстративне зображення вибуху. Фото: google.com

На Київщині сьогодні, 4 липня, проведуть вибухові роботи. Містян закликали зберігати спокій, адже роботи планові.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Вибухові роботи на Київщині

Зазначається, що на Ольшаницькому родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, будуть проведені вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами.

Гучно і на околицях Києва

Також повідомляється, що на околицях Києва також може бути гучно. Сьогодні у Вишгородському районі підриватимуть вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Великій Кільцевій дорозі сталась ДТП. Там легковик зіткнувся з фурою. За попередньою інформацією, без жертв.

Додамо, цьогоріч ще вісім столичних вулиць облаштують велодоріжками. Виконання такого плану планується здійснити до кінця року.