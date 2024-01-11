Стало известно, когда могут открыть "синюю" ветку метро в Киеве
Тоннель метрополитена между станциями метро Демеевская и Лыбидская могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.
Об этом заявил глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире телемарафона.
Когда могут открыть "синюю" ветку метро в Киеве
Бахматов прогнозирует, что "синюю" ветку метро могут открыть через несколько лет. Он подчеркивает, что не стоит ожидать, что тоннель метрополитена между станциями метро Демеевская и Лыбидская будет восстановлен очень быстро.
"Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель. Этот тоннель аварийный и его не смогут отремонтировать, будут строить новый", — рассказал глава Офиса Трансформации.
В каком состоянии сейчас "синяя" ветка столичного метро
Недавно руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сообщил, что на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.
Он отметил, что станции метро на этом участке ни разу не закрывались. С 8 по 12 декабря они функционировали как убежища, и в это время движение на шести станциях "синей" линии было приостановлено.
Начиная с 13 декабря, на участке между станциями Теремки и Лыбидская возобновилось двустороннее движение поездов. Однако между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" поезда по-прежнему не ходят.
Какая сейчас ситуация в киевском метро
Напомним, утром 8 января в Киеве на станции метро "Гидропарк" всех пассажиров высадили из вагонов и сообщили, что поезд дальше не едет. Позже в КП "Киевский метрополитен" отметили, что произошла техническая неисправность.
Также в вестибюле станции метро "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.
В свою очередь депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил того, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.
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