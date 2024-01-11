Стало известно, когда могут открыть "синюю" ветку метро в Киеве

Люди в метро в Киеве. Фото: Новини.LVE

Тоннель метрополитена между станциями метро Демеевская и Лыбидская могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Об этом заявил глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире телемарафона.

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Бахматов прогнозирует, что "синюю" ветку метро могут открыть через несколько лет. Он подчеркивает, что не стоит ожидать, что тоннель метрополитена между станциями метро Демеевская и Лыбидская будет восстановлен очень быстро.

"Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель. Этот тоннель аварийный и его не смогут отремонтировать, будут строить новый", — рассказал глава Офиса Трансформации.

В каком состоянии сейчас "синяя" ветка столичного метро

Недавно руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сообщил, что на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.

Он отметил, что станции метро на этом участке ни разу не закрывались. С 8 по 12 декабря они функционировали как убежища, и в это время движение на шести станциях "синей" линии было приостановлено.

Начиная с 13 декабря, на участке между станциями Теремки и Лыбидская возобновилось двустороннее движение поездов. Однако между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" поезда по-прежнему не ходят.

Какая сейчас ситуация в киевском метро

Напомним, утром 8 января в Киеве на станции метро "Гидропарк" всех пассажиров высадили из вагонов и сообщили, что поезд дальше не едет. Позже в КП "Киевский метрополитен" отметили, что произошла техническая неисправность.

Также в вестибюле станции метро "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

В свою очередь депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил того, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.