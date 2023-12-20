Метро Киева - в каком состоянии синяя ветка

Станция метро "Лыбидская" в Киеве. Фото: соцсети

В Киеве на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильна, без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопления ни одной из станций.

Об этом сообщил руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает "Вечерний Киев".

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Кандибор подчеркнул, что станции метро на данном участке ни разу не закрывались. С 8 по 12 декабря они функционировали в качестве убежищ, и в это время движение на шести станциях синей линии было приостановлено.

Начиная с 13 декабря, на участке между станциями "Теремки" и "Лыбидская" возобновилось двустороннее движение поездов. Однако между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" поезда по-прежнему не ходят.

Также он упомянул, что на участке с двусторонним движением в будние дни пассажиропоток достигает примерно 10 тысяч человек, а в выходные — около 4500-5000 человек.

Стоит отметить, что для облегчения передвижения пассажиров был организован дополнительный наземный транспорт, дублирующий маршруты шести станций синей линии. В частности, работают 74 автобуса и 20 троллейбусов на маршрутах №2-М и №43-К, а также временный автобусный маршрут № 60, соединяющий станции "Лыбидская" и "Демеевская".

Напомним, что в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Накануне стало известно, что приостанавливают движение вагонов между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Кроме того, в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно, вода начала затапливать колеи.

в Киеве введут систему компенсаций для киевлян, осуществляющих пересадки через закрытые станции метро от "Теремков" до "Лыбидской". Возврат средств действует для пластиковой и цифровой карты, а также и QR-билетов.

Добавим, в Киеве начнут капитальный ремонт тоннелей метро на станциях "Почайная" и "Тараса Шевченко" летом 2024 года. Ремонт этих станций будет быстрее, чем на перегоне "Демеевская" — "Лыбидская".