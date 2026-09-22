Стеклянные остановки на Лукьяновке в Киеве: что говорят горожане

Люди ждут транспорт на Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве на Лукьяновке, недалеко от места, которое ранее пострадало от российской атаки, в настоящее время ведется обновление городской инфраструктуры. В частности, установлены новые стеклянные остановки, а также часть тротуара вымощена брусчаткой.

Журналистка Новини․LIVE Диана Шликова пообщалась с киевлянами и узнала, что они думают об обновлении Лукьяновки.

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Стеклянные остановки на Лукьяновке

На Лукьяновке установили несколько стеклянных остановок, но вопрос безопасности по-прежнему остается приоритетным для людей. Новых укрытий власти не установили.

Стеклянная остановка на Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Мнения опрошенных местных жителей разнятся. Одна из женщин отметила, что можно устанавливать мобильные навесы. Другая опрошенная заметила, что во время войны стеклянные остановки — это абсурд.

Еще одна киевлянка подчеркнула, что и то, и другое хорошо. Речь идет как об остановках, так и об укрытиях.

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"Остановка должна быть. А где же ждать трамвай?" — отметила она.

Новая остановка в Киеве на Лукьяновке. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Отметим, что этот участок уже неоднократно подвергался последствиям российских атак, поэтому уровень опасности здесь остается высоким. В частности, после удара 24 мая столичный департамент транспорта сообщал о повреждении трех остановок на улице Юрия Ильенко и вблизи станции метро "Лукьяновская". В июле российская ракета также повредила расположенный рядом подземный переход, а взрывная волна затронула и саму станцию.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Киев. В результате обстрела был поврежден пятиэтажный жилой дом в Днепровском районе. Известно о четырёх раненых.

Кроме того, 20 сентября Россия атаковала Киев и область с помощью дронов. В столице ранение получила женщина. Зафиксированы разрушения и пожары.