Стеклянные остановки на Лукьяновке в Киеве: что говорят горожане

Стекло вместо защиты: на Лукьяновке установили новые остановки
В Киеве на Лукьяновке, недалеко от места, которое ранее пострадало от российской атаки, в настоящее время ведется обновление городской инфраструктуры. В частности, установлены новые стеклянные остановки, а также часть тротуара вымощена брусчаткой.
Журналистка Новини․LIVE Диана Шликова пообщалась с киевлянами и узнала, что они думают об обновлении Лукьяновки.
Стеклянные остановки на Лукьяновке
На Лукьяновке установили несколько стеклянных остановок, но вопрос безопасности по-прежнему остается приоритетным для людей. Новых укрытий власти не установили.
Мнения опрошенных местных жителей разнятся. Одна из женщин отметила, что можно устанавливать мобильные навесы. Другая опрошенная заметила, что во время войны стеклянные остановки — это абсурд.
Еще одна киевлянка подчеркнула, что и то, и другое хорошо. Речь идет как об остановках, так и об укрытиях.
"Остановка должна быть. А где же ждать трамвай?" — отметила она.
Отметим, что этот участок уже неоднократно подвергался последствиям российских атак, поэтому уровень опасности здесь остается высоким. В частности, после удара 24 мая столичный департамент транспорта сообщал о повреждении трех остановок на улице Юрия Ильенко и вблизи станции метро "Лукьяновская". В июле российская ракета также повредила расположенный рядом подземный переход, а взрывная волна затронула и саму станцию.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали Киев. В результате обстрела был поврежден пятиэтажный жилой дом в Днепровском районе. Известно о четырёх раненых.
Кроме того, 20 сентября Россия атаковала Киев и область с помощью дронов. В столице ранение получила женщина. Зафиксированы разрушения и пожары.