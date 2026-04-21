Главная Киев Стрельба в Киеве: Клименко рассказал с чего начался теракт

Стрельба в Киеве: Клименко рассказал с чего начался теракт

Дата публикации 21 апреля 2026 11:14
Стрельба в Киеве: Клименко рассказал с чего начался теракт
Игорь Клименко. Фото: МВД

Теракту в Киеве 18 апреля предшествовал бытовой конфликт. Стрелок долгое время имел споры с соседом и в этот день они тоже ссорились. Первые выстрелы злоумышленник произвел из травматического пистолета возле своего подъезда.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, общаясь с журналистами, пишет Суспільне.

Как началась стрельба в Киеве 18 апреля

"Первые выстрелы были произведены из травматического пистолета возле подъезда. Затем стрелок вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег квартиру и вышел на улицу", — сказал Клименко.

По словам министра, злоумышленник записывал события на диктофон. Он предполагает, что мужчина хотел зафиксировать конфликт для возможной защиты.

"То есть он, может, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его клемануло, это с его слов на записи слышно", — рассказал глава МВД.

Читайте также:

Также известно, что нападавший получил разрешение на оружие на основании медицинской справки из частной клиники. Однако Игорь Клименко выразил сомнение, что проводилось полное обследование.

Как писали Новини.LIVE, 20 апреля в больнице умер мужчина, который получил ранения в результате стрельбы в Киеве. Всего из-за теракта в столице погибли семь человек. Еще семеро из раненых сейчас находятся в больнице.

Сейчас супермаркет в Киеве, где произошел инцидент, до сих пор не работает. Заведение закрыто, а у окна, в которое мужчина выстрелил, лежат цветы, как знак почтения памяти убитых невинных людей.

В то же время двое полицейских, которые скрылись с места стрельбы, получили подозрение. Как следствие, из-за бездействия полицейских вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих. Количество жертв за это время возросло.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
