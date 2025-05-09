Стрельба на Киевщине 8 мая — стрелку избрали меру пресечения

Задержание стрелка. Фото: Нацполиция

Стрелку, который убил двух человек в Софиевской Борщаговке 8 мая, избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей без определения размера залога.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре 9 мая.

Реклама

Читайте также:

Мера пресечения для стрелка на Киевщине

По ходатайству прокуратуры, 63-летнему жителю Киевщины сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Подозреваемый в зале суда. Фото: t.me/press_kobl

Уже 9 мая ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Что предшествовало

Напомним, 8 мая в Софиевской Борщаговке произошла смертельная стрельба. Мужчина расстрелял людей.

Незадолго полиция задержала виновника происшествия. Как выяснилось, подозреваемый расстрелял военного и его тещу.