Стрельба на Киевщине 8 мая — стрелку избрали меру пресечения

Стрельба в Борщаговке — стрелку избрали меру пресечения
Стрелку, который убил двух человек в Софиевской Борщаговке 8 мая, избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей без определения размера залога.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре 9 мая.
Мера пресечения для стрелка на Киевщине
По ходатайству прокуратуры, 63-летнему жителю Киевщины сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Уже 9 мая ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Что предшествовало
Напомним, 8 мая в Софиевской Борщаговке произошла смертельная стрельба. Мужчина расстрелял людей.
Незадолго полиция задержала виновника происшествия. Как выяснилось, подозреваемый расстрелял военного и его тещу.
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