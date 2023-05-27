Судье, который сбил нацгвардейца, выбрали меру пресечения
В воскресенье, 27 мая, судебное решение было вынесено в отношении судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра. Тандыра был задержан в связи с аварией, которая произошла в ночь на 26 мая, когда его автомобиль сбил насмерть сотрудника национальной гвардии.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного.
Мера пресечения для Тандыры
Алексей Тандыра будет содержаться под стражей до 21 июля 2023 года, и ему не предоставляется возможность выплаты залога.
Адвокаты обвиняемого продолжают утверждать, что Тандыр не был пьян и не превысил скорость. Олег Юрченко, один из адвокатов, указал, что первоначальный рапорт после аварии не содержал данных об употреблении алкоголя. Юрченко также заявил, что биологические образцы были незаконно взяты у Тандыра.
Судья Тандыр, по словам адвоката Ирины Бовнеги, Тандыра никогда ранее не был подвергнут преследованию, и совершенное деяние было "ненамеренным". Она утверждает, что домашний арест с электронным браслетом обеспечил бы должное поведение подзащитного.
Однако адвокат семьи погибшего 22-летнего Вадима Бондаренко Денис Шевченко выразил надежду на справедливое решение суда и строгую кару для Тандыра. Семья пока отказывается от извинений и надеется на справедливость. Бондаренко будет похоронен завтра, 28 мая, в Черкасской области.
Напомним, вчера ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник был в нетрезвом состоянии.
Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.
Добавим, за ходатайство прокуратуры у судьи, сбившего нацгвардейца, принудительно взяли биологические образцы. Их направили для исследования экспертам.