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Судье, который сбил нацгвардейца, выбрали меру пресечения

27 мая 2023 23:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Судье, который сбил нацгвардейца, выбрали меру пресечения
Судья Макаровского суда Алексей Тандыра в зале суда. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 27 мая, судебное решение было вынесено в отношении судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра. Тандыра был задержан в связи с аварией, которая произошла в ночь на 26 мая, когда его автомобиль сбил насмерть сотрудника национальной гвардии. 

Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

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Алексей Тандыра будет содержаться под стражей до 21 июля 2023 года, и ему не предоставляется возможность выплаты залога.

Адвокаты обвиняемого продолжают утверждать, что Тандыр не был пьян и не превысил скорость. Олег Юрченко, один из адвокатов, указал, что первоначальный рапорт после аварии не содержал данных об употреблении алкоголя. Юрченко также заявил, что биологические образцы были незаконно взяты у Тандыра.

Судья Тандыр, по словам адвоката Ирины Бовнеги, Тандыра никогда ранее не был подвергнут преследованию, и совершенное деяние было "ненамеренным". Она утверждает, что домашний арест с электронным браслетом обеспечил бы должное поведение подзащитного.

Однако адвокат семьи погибшего 22-летнего Вадима Бондаренко Денис Шевченко выразил надежду на справедливое решение суда и строгую кару для Тандыра. Семья пока отказывается от извинений и надеется на справедливость. Бондаренко будет похоронен завтра, 28 мая, в Черкасской области.

Напомним, вчера ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник был в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Добавим, за ходатайство прокуратуры у судьи, сбившего нацгвардейца,​​ принудительно взяли биологические образцы. Их направили для исследования экспертам.

 

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