Теракт в Киеве: по факту действий полиции начато уголовное производство
В Киеве открыли уголовное производство относительно действий правоохранителей во время теракта, который произошел 18 апреля. Следствие проверяет возможные нарушения в работе полиции при задержании нападавшего.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.
Начато расследование относительно действий полицейских во время теракта
В рамках расследования будет дана правовая оценка всем действиям правоохранителей в момент угрозы жизни граждан. В частности, проверяется информация о возможном оставлении в опасности малолетнего ребенка и несвоевременное прекращение действий нападающего.
"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица — законное наказание. Справедливость будет обеспечена", — заявил Кравченко.
Кроме того, генпрокурор сделал уточнение информации о погибших. По его словам, женщина, которая умерла в больнице после ранения, была не матерью пострадавшего мальчика, а его тетей.
Теракт в Киеве — что известно
Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля 58-летний мужчина открыл стрельбу на улице в Голосеевском районе столицы. После чего злоумышленник захватил заложников в супермаркете.
По сообщению главы МВД Игоря Клименко, во время задержания стрелок был ликвидирован. Мужчина отказался вести переговоры с правоохранителями, которые длились около 40 минут, и открыл по ним огонь.
Количество погибших в результате стрельбы возросло до шести человек. Кроме того, ранения получили более 10 человек, среди которых — 12-летний мальчик.
