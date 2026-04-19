Теракт в Киеве: по факту действий полиции начато уголовное производство

Дата публикации 19 апреля 2026 14:34
Полиция на месте теракта. Фото: Новини.LIVE

В Киеве открыли уголовное производство относительно действий правоохранителей во время теракта, который произошел 18 апреля. Следствие проверяет возможные нарушения в работе полиции при задержании нападавшего.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Начато расследование относительно действий полицейских во время теракта

В рамках расследования будет дана правовая оценка всем действиям правоохранителей в момент угрозы жизни граждан. В частности, проверяется информация о возможном оставлении в опасности малолетнего ребенка и несвоевременное прекращение действий нападающего.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица — законное наказание. Справедливость будет обеспечена", — заявил Кравченко.

Кроме того, генпрокурор сделал уточнение информации о погибших. По его словам, женщина, которая умерла в больнице после ранения, была не матерью пострадавшего мальчика, а его тетей.

Розпочато кримінальне провадження за фактом недбалості поліцейських під час теракту в Києві
Заявление Руслана Кравченко. Фото: скриншот из Telegram

Теракт в Киеве — что известно

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля 58-летний мужчина открыл стрельбу на улице в Голосеевском районе столицы. После чего злоумышленник захватил заложников в супермаркете.

По сообщению главы МВД Игоря Клименко, во время задержания стрелок был ликвидирован. Мужчина отказался вести переговоры с правоохранителями, которые длились около 40 минут, и открыл по ним огонь.

Количество погибших в результате стрельбы возросло до шести человек. Кроме того, ранения получили более 10 человек, среди которых — 12-летний мальчик.

теракт Киев полиция Руслан Кравченко
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
