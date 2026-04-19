Теракт у Києві: за фактом дій поліції розпочате кримінальне провадження

Теракт у Києві: за фактом дій поліції розпочате кримінальне провадження

Дата публікації: 19 квітня 2026 14:34
Теракт у Києві: за фактом дій поліції розпочате кримінальне провадження
Поліція на місці теракту. Фото: Новини.LIVE

У Києві відкрили кримінальне провадження щодо дій правоохоронців під час теракту, який стався 18 квітня. Слідство перевіряє можливі порушення у роботі поліції під час затримання нападника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Розпочато розслідування щодо дій поліцейських під час теракту

У межах розслідування буде надано правову оцінку всім діям правоохоронців у момент загрози життю громадян. Зокрема, перевіряється інформація про можливе залишення у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасне припинення дій нападника.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об'єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", — заявив Кравченко.

Крім того, генпрокурор зробив уточнення інформації щодо загиблих. За його словами, жінка, яка померла в лікарні після поранення, була не матір'ю постраждалого хлопчика, а його тіткою.

Читайте також:
Розпочато кримінальне провадження за фактом недбалості поліцейських під час теракту в Києві
Заява Руслана Кравченка. Фото: скриншот з Telegram

Теракт у Києві — що відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня 58-річний чоловік відкрив стрілянину на вулиці в Голосіївському районі столиці. Після чого зловмисник захопив заручників у супермаркеті.

За повідомленням голови МВС Ігоря Клименка, під час затримання стрільця було ліквідовано. Чоловік відмовився вести переговори з правоохоронцями, які тривали близько 40 хвилин, та відкрив по них вогонь.

Кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до шести осіб. Крім того, поранення отримали понад 10 людей, серед яких — 12-річний хлопчик.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
