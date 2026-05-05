Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГГА

Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА

Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА

Дата публикации 5 мая 2026 13:58
Глава КГВА Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко / Telegram

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении. Он был назначен на эту должность 31 декабря 2024 года. Ему уже ищут замену.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники.

Что говорят об увольнении Ткаченко в КГВА

Новини.LIVE также обратились за комментарием к пресс-секретарю Екатерине Поп. Она призвала ориентироваться исключительно на официальные источники.

"Относительно информации о заявлении начальника КГВА, которая распространяется в сети. Просим не распространять не подтвержденную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники",  сказала она.

Сейчас официальной информации нет.

Чем запомнился Ткаченко на посту главы КГГА

Ткаченко пробыл на посту главы КГВА около полутора лет.

Отметим, что Ткаченко за время работы сосредотачивался на усилении обороны Киева и обновлении систем оповещения. Также удалось улучшить взаимодействие между мобильными огневыми группами и городскими службами, что помогло эффективнее сбивать дроны над столицей.

Кроме того, при его каденции открыли Южный мост, разрешили работу такси во время комендантского часа и ввели ежедневную минуту молчания на Крещатике.

Как писали Новини.LIVE, ранее Ткаченко заявлял о системном блокировании управленческих решений в столице. А также сообщил о политическом давлении со стороны мэра Киева Виталия Кличко. Он отметил. что это и стало причиной срыва выполнения задач.

Также Ткаченко раскритиковал Кличко из-за предложений к Плану энергоустойчивости. Глава КГВА заявил, что такие инициативы могут изменить правила ответственности за государственные закупки. Он также обратил внимание на норму, по которой ответственность наступает только в случае доказанного прямого умысла на хищение средств.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
