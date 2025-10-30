Видео
Главная Киев Ткаченко высказался в ответ на реакцию КГГА относительно критики

Ткаченко высказался в ответ на реакцию КГГА относительно критики

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 16:16
обновлено: 16:16
Ткаченко раскритиковал бездеятельность КГГА и Кличко
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил на реакцию КГГА относительно его критики о срыве плана развертывания системы мобильных укрытий в столице. Он отметил, что с таким подходом решение проблем в столице продлится еще годами.

Об этом Тимур Ткаченко написал в четверг, 30 октября, в Telegram.

Читайте также:

Ткаченко о реакции КГГА на его критику относительно укрытий

"Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Именно таким высказыванием можно было бы описать реакцию КГГА на поднятые мной вопросы", — написал Ткаченко.

В частности, он предоставил краткое содержание вопросов, которые он поднимал накануне:

  • Почему нельзя должным образом почтить память павших?

"Потому что для этого надо спрашивать Киевсовет, вставлять очередное предложение в очередное решение";

  • Почему нельзя организовать нормальное отселение?

"Да нет, по их словам "все уже сделано"! Но почему-то после последнего прилета в Деснянском районе мы были вынуждены селить людей в частные гостиницы";

  • Почему нельзя организовать профессиональные закупки мобильных укрытий

"Тоже нет! Все же можно, просто мэрия требует, чтобы это делали так, как закупают канцелярию".

"Насколько это абсурдно — пусть скажет громада. Основная же проблема в том, что за их "красивыми" словами не кроется никаких решений. Вместо действий они снова предлагают заходить в бюрократические круги и снова не давать конкретных сроков выполнения", — отметил глава КГВА.

В частности, он отметил, что с таким подходом все это будет продолжаться еще годами. Однако, по его словам, решения нужны киевлянам уже на вчера: "У людей нет времени ждать, пока вы бесконечно будете согласовывать документы о том, как что-то должно быть реализовано".

Ткаченко отметил, что вместо поиска очередных отговорок и оправданий — нужно наконец начать нормально работать и решать проблемы киевлян.

"Потому что устроить очередную пьянку в рабочее время команда мэра находит "механизмы", а решить проблемы людей — у них снова "нет полномочий", — резюмировал начальник КГВА.

Ткаченко КМВА
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Напомним, что 30 октября в КГГА назвали "безосновательными" заявления КГВА о несодействии ее инициативам по безопасности и жизнедеятельности Киева в условиях военного положения.

Ранее Тимур Ткаченко заявил, что в КГГА срывают план развертывания системы мобильных укрытий в Киеве.

Также Ткаченко обвинил заместителя руководителя аппарата КГГА в блокировании распоряжения о проведении общенациональной минуты молчания на Крещатике.

В частности, Ткаченко критиковал КГГА и за то, что в Киеве до сих пор не создан алгоритм временного отселения людей, чье жилье подверглось разрушениям в результате атак РФ.

Виталий Кличко КГГА чиновники война в Украине Тимур Ткаченко КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
