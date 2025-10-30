Ткаченко раскритиковал бездеятельность КГГА и Кличко

Ткаченко высказался в ответ на реакцию КГГА относительно критики
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил на реакцию КГГА относительно его критики о срыве плана развертывания системы мобильных укрытий в столице. Он отметил, что с таким подходом решение проблем в столице продлится еще годами.
Об этом Тимур Ткаченко написал в четверг, 30 октября, в Telegram.
Ткаченко о реакции КГГА на его критику относительно укрытий
"Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Именно таким высказыванием можно было бы описать реакцию КГГА на поднятые мной вопросы", — написал Ткаченко.
В частности, он предоставил краткое содержание вопросов, которые он поднимал накануне:
- Почему нельзя должным образом почтить память павших?
"Потому что для этого надо спрашивать Киевсовет, вставлять очередное предложение в очередное решение";
- Почему нельзя организовать нормальное отселение?
"Да нет, по их словам "все уже сделано"! Но почему-то после последнего прилета в Деснянском районе мы были вынуждены селить людей в частные гостиницы";
- Почему нельзя организовать профессиональные закупки мобильных укрытий
"Тоже нет! Все же можно, просто мэрия требует, чтобы это делали так, как закупают канцелярию".
"Насколько это абсурдно — пусть скажет громада. Основная же проблема в том, что за их "красивыми" словами не кроется никаких решений. Вместо действий они снова предлагают заходить в бюрократические круги и снова не давать конкретных сроков выполнения", — отметил глава КГВА.
В частности, он отметил, что с таким подходом все это будет продолжаться еще годами. Однако, по его словам, решения нужны киевлянам уже на вчера: "У людей нет времени ждать, пока вы бесконечно будете согласовывать документы о том, как что-то должно быть реализовано".
Ткаченко отметил, что вместо поиска очередных отговорок и оправданий — нужно наконец начать нормально работать и решать проблемы киевлян.
"Потому что устроить очередную пьянку в рабочее время команда мэра находит "механизмы", а решить проблемы людей — у них снова "нет полномочий", — резюмировал начальник КГВА.
Напомним, что 30 октября в КГГА назвали "безосновательными" заявления КГВА о несодействии ее инициативам по безопасности и жизнедеятельности Киева в условиях военного положения.
Ранее Тимур Ткаченко заявил, что в КГГА срывают план развертывания системы мобильных укрытий в Киеве.
Также Ткаченко обвинил заместителя руководителя аппарата КГГА в блокировании распоряжения о проведении общенациональной минуты молчания на Крещатике.
В частности, Ткаченко критиковал КГГА и за то, что в Киеве до сих пор не создан алгоритм временного отселения людей, чье жилье подверглось разрушениям в результате атак РФ.
