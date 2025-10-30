Ткаченко розкритикував бездіяльність КМДА та Кличка

Ткаченко висловився у відповідь на реакцію КМДА щодо критики
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відповів на реакцію КМДА щодо його критики про зрив плану розгортання системи мобільних укриттів у столиці. Він зазначив, що з таким підходом вирішення проблем у столиці триватиме ще роками.
Про це Тимур Ткаченко написав у четвер, 30 жовтня, в Telegram.
Ткаченко про реакцію КМДА на його критику щодо укриттів
"Хто хоче — шукає можливості, хто не хоче — шукає причини. Саме таким висловлюванням можна було б описати реакцію КМДА на порушені мною питання", — написав Ткаченко.
Зокрема, він надав короткий зміст питань, які він порушував напередодні:
- Чому не можна належно вшанувати памʼять полеглих?
"Тому що для цього треба питати Київраду, вставляти чергове речення в чергове рішення";
- Чому не можна організувати нормальне відселення?
"Та ні, за їхніми словами "все вже зроблено"! Але чомусь після останнього прильоту в Деснянському районі ми були вимушені селити людей в приватні готелі";
- Чому не можна організувати фахові закупівлі мобільних укриттів
"Теж ні! Усе ж можна, просто мерія вимагає, щоб це робили так, як закуповують канцелярію".
"Наскільки це абсурдно — нехай скаже громада. Основна ж проблема в тому, що за їхніми "красивими" словами не криється жодних рішень. Замість дій вони знову пропонують заходити в бюрократичні кола та знову не давати конкретних термінів виконання", — зазначив очільник КМВА.
Зокрема, він наголосив, що з таким підходом усе це триватиме ще роками. Проте, за його словами, рішення потрібні киянам уже на вчора: "У людей немає часу чекати, поки ви нескінченно будете узгоджувати документи про те, як щось має бути реалізовано".
Ткаченка зауважив, що замість пошуку чергових відмовок та виправдань — потрібно нарешті почати нормально працювати й вирішувати проблеми киян.
"Бо влаштувати чергову п’янку в робочий час команда мера знаходить "механізми", а вирішити проблеми людей — у них знову "немає повноважень", — резюмував начальник КМВА.
Нагадаємо, що 30 жовтня у КМДА назвали "безпідставними" заяви КМВА щодо несприяння її ініціативам із безпеки та життєдіяльності Києва в умовах воєнного стану.
Раніше Тимур Ткаченко заявив, що у КМДА зривають план розгортання системи мобільних укриттів у Києві.
Також Ткаченко звинуватив заступницю керівника апарату КМДА у блокуванні розпорядження щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику.
Зокрема, Ткаченко критикував КМДА й за те, що у Києві досі не створено алгоритму тимчасового відселення людей, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок атак РФ.
