Обрыв троса на канатной дороге в Киеве — заявление КГГА

Поисковая операция после обрыва троса на аттракционе в Киеве. Фото: Офис Генерального прокурора

В Киевской городской государственной администрации сделали заявление после трагедии на канатной дороге через Днепр и сообщения прокуратуры об возбуждении уголовного дела. В КГГА отметили, что рассчитывают на справедливое и честное расследование трагического случая без публичных манипуляций со стороны правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в воскресенье, 21 июля.

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Заявление Киевской ГГА

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали сообщение Офиса Генпрокурора о начатом после трагедии на аттракционе расследовании. По данным правоохранителей, уголовное производство открыто по двум статьям — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека.

"Трагедия не должна становиться очередным предметом публичных манипуляций со стороны правоохранителей, как об этом уже свидетельствуют публичные заявления органов прокуратуры", — заявили в КГГА.

Обстоятельства работы аттракциона

По данным КГГА, Киевская городская прокуратура в 2021 году через суд не пыталась отменить работу самого аттракциона, только оспаривала результаты инвестиционного конкурса в отношении компании-победителя и соответствующее распоряжение КГГА от 11.01.2021 г.

"Сам аттракцион на тот момент еще не существовал как таковой. Решением Хозяйственного суда г. Киева от 02.12.2021, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 16.06.2022 и Верховного суда от 14.09.2022, в удовлетворении иска органов прокуратуры было отказано. Решение суда в этом деле учло наличие со стороны участника конкурса необходимых разрешительных документов, касающихся его деятельности", — говорится в сообщении КГГА.

Также в столичной администрации обратили внимание на "некорректность заявления относительно проектной документации".

Как заверили в администрации, город будет сотрудничать со следствием ради справедливого результата расследования и недопущения таких случаев.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, днем 21 июля в Киеве на аттракционе над Днепром оборвался трос. Местные жители сообщили, что на тросе находился человек, который упал в реку.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, возбуждено уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханового острова" в момент пребывания на нем человека. Расследование проводится по двум статьям.

Очевидцы трагедии рассказали детали трагедии: по словам одного из свидетелей, после падения в воду человек даже не проявлял признаков жизни.