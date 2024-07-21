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За фактом трагедії на атракціоні в Києві розпочато розслідування

21 липня 2024 19:53
Галина Шподарева - редактор
Обрив тросу на канатній дорозі в Києві — відкрито кримінальне провадження
Канатна дорога через Дніпро у Києві. Фото: ГУНП у м. Києві
Галина Шподарева - редактор

Розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому людини. Розслідування проводиться за двома статтями. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у неділю, 21 липня. 

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Розслідування трагедії на атракціоні в Києві проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини. 

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, Київська міська прокуратура ще у 2021 році намагалася зупинити роботу цього атракціону. 

"Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11 січня 2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя", — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міськради (КМДА), КП "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу.

Проте рішенням Господарського суду м. Києва у задоволенні позову було відмовлено.

За фактом трагедії на атракціоні в Києві розпочато розслідування - фото 1
Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 21 липня у Києві на атракціоні над Дніпром обірвався трос. Місцеві жителі повідомили, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

Очевидці трагедії розповіли деталі інциденту: за словами одного зі свідків, впавши у воду, людина навіть не проявляла ознак життя.

Стало відомо, що у Києві вже були випадки падіння з атракціону-спуску у 2018 році, після чого його закрили, проте у 2020 році знову відкрили, зареєструвавши на нового підприємця.

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