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Трагедія на атракціоні у Києві — у КМДА зробили заяву

21 липня 2024 20:26
Галина Шподарева - редактор
Обрив тросу на канатній дорозі в Києві — заява КМДА
Пошукова операція після обриву троса на атракціоні в Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора
Галина Шподарева - редактор

У Київській міській державній адміністрації зробили заяву після трагедії на канатній дорозі через Дніпро та повідомлення прокуратури щодо відкриття кримінальної справи. У КМДА зазначили, що розраховують на справедливе та чесне розслідування трагічного випадку без публічних маніпуляцій з боку правоохоронців. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у неділю, 21 липня. 

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Заява Київської МДА

У Київській міській державній адміністрації прокоментували повідомлення Офісу Генпрокурора про розпочате після трагедії на атракціоні розслідування. За даними правоохоронців, кримінальне провадження відкрито за двома статтями — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини.

"Трагедія не повинна ставати черговим предметом публічних маніпуляцій з боку правоохоронців, як про це вже свідчать публічні заяви органів прокуратури", — заявили в КМДА.

Обставини роботи атракціону

За даними КМДА, Київська міська прокуратура у 2021 році через суд не намагалася скасувати роботу самого атракціону, лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу стосовно компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА від 11.01.2021 р.

"Сам атракціон на той момент ще не існував як такий. Рішенням Господарського суду м. Києва від 02.12.2021, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та Верховного суду від 14.09.2022, у задоволенні позову органів прокуратури було відмовлено. Рішення суду в цій справі врахувало наявність з боку учасника конкурсу необхідних дозвільних документів, що стосуються його діяльності", — йдеться в повідомленні КМДА.

Також у столичній адміністрації звернули увагу на "некоректність заяви щодо проєктної документації".

Як запевнили в адміністрації, місто співпрацюватиме зі слідством заради справедливого результату розслідування і недопущення таких випадків у майбутньому.

Трагедія на атракціоні у Києві — у КМДА зробили заяву - фото 1
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 21 липня у Києві на атракціоні над Дніпром обірвався трос. Місцеві жителі повідомили, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому людини. Розслідування проводиться за двома статтями. 

Очевидці трагедії розповіли деталі інциденту: за словами одного зі свідків, впавши у воду, людина навіть не проявляла ознак життя.

Київ смерть КМДА прокуратура розвага розслідування загибель

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