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Трагедия на канатной дороге в Киеве — спасатели обнаружили тело парня

22 июля 2024 10:06
Катерина Османская - Редактор
Трагедия на канатной дороге в Киеве – из Днепра получили тело парня
Поисковая операция парня, упавшего в Динпро. Фото: Нацполиция
Катерина Османская - Редактор

В понедельник утром, 22 июля, в Киеве спасатели достали тело парня, упавшего в Днепр в результате обрыва канатной дороги у Пешеходного моста.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 22 июля. 

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Сообщается, что тело 20-летнего парня нашли в 30 метрах от берега.

Поиск тела в Днепре
Спасатели получили тело 20-летнего парня из Днепра. Фото: скриншот

Кроме того, спасатели рассказали, что вместе с полицейскими искали молодого человека больше 7 часов сразу после трагедии. За это время было обследовано водолазами 8000 кв. м дна, а также 12000 кв. м с помощью эхолота. Сегодня утром поиски продолжили и обнаружили тело.

"По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей и служебная халатность, повлекшая гибель человека)", - говорится в сообщении. 

Что предшествовало

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сразу сообщили, что на тросе находился человек, упавший в реку.

После этого в КГГА сразу заявили, что спасатели пытаются найти человека и начали поисковую операцию, к которой привлекли специальную технику и катера с водолазами.

Очевидцы, которые видели, как оборвалась канатная дорога через реку Днепр, рассказали детали инцидента. По словам одного из них, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.

Кроме того, известно, что в Киеве уже были трагические случаи падения с аттракциона-спуска в 2018 году. Тогда его закрыли, но в 2020 году его снова открыли, зарегистрировав нового предпринимателя.

Киев Днепр спасатели

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