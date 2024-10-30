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Держалась за икону — киевлянка рассказала о ночной атаке Шахедов

30 октября 2024 07:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Атака Шахедов 30 октября в Киеве – рассказы очевидцев
Обгоревший дом в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 30 октября. Обломки одного из ударных беспилотников упали на дом в Соломенском районе, что повлекло за собой пожар. Жительница дома рассказала, что происходило на тот момент в доме.

Об этом она рассказала корреспонденту Новини.LIVE.

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Наталья рассказала, что услышала повышенную тревогу и гул "Шахедов", один из которых летел довольно низко. Уже через мгновение прогремел мощный взрыв.

"Я услышала, что повышенная тревога была и поняла, что опять "Шахэды". Пошла в туалет, потому что кошка также нервничала. И в это время я услышала, как очень низко пролетает "Шахед". Я думала, что он летит прямо в дом, но слава Богу, что он пролетел, и я начала читать "Отче наш", держаться за икону, и где-то секунд через 15 я услышала "Шахед". Такой звук будто падает самолет, и уже был взрыв. Я поняла, что попали в дом, быстренько собралась, взяла кошку, побежала. Было очень много дыма. Сначала подумала, что попали в крышу, но я вышла на улицу и увидела, что горят нижние этажи", — поделилась женщина.

У нее дома вылетели окна, а на балконе от силы взрыва выломало балконную дверь.

Соломенский район Киев
Последствия падения обломков "Шахеда" в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Соломенский район взрыв
Обгоревший дом в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Взрыв в Соломенском районе от "Шахеда"

По данным ГСЧС и КМВА из дома, где возник пожар в результате падения обломков, эвакуировали 18 человек. Есть девять пострадавших, среди которых есть 11-летняя девочка. Пожар был потушен.

Напомним, вчера, 29 октября, в Соломенском районе также упали обломки "Шахеда", повредившие несколько автомобилей и окна в домах.

Жители рассказали, что взрывы были такой силы, что они были слышны даже в пределах области. А одному из жителей Соломенского района во время атаки удалось спасти жизнь одеялом.

Киев взрыв Шахед дом атака

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