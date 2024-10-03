Отстройка Охматдета — объявлены тендеры на срочные работы

Последствия российской атаки на "Охматдет" 8 июля 2024 года. Фото: Reuters

Киевская детская больница "Охматдет", поврежденная во время российской атаки, объявила тендер на зимнюю консервацию за 10 млн гривен. Первоочередные противоаварийные работы должны быть исполнены до 15 ноября.

Об этом сообщает издание Наши Деньги в четверг, 3 октября.

Читайте также:

На каком этапе восстановление "Охматдета"

В конце сентября детская больница "Охматдет", разрушенная в результате российской ракетной атаки 8 июля, объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн гривен и технический надзор за ними стоимостью 132 тысячи гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений 9-10 октября. Финансироваться работы и технадзор будет осуществляться за средства БФ "Таблеточки".

Тендер на первоочередные противоаварийные роботы. Фото: Прозорро

Тендер на техническое наблюдение. Фото: Прозорро

Отмечается, что до 15 ноября должны быть выполнены первоочередные противоаварийные работы для защиты здания больницы "Охматдет" на ул. В. Черновола, 28/1.

"Работы будут проведены по закрытию проемов окон и дверей, которые были уничтожены во время ракетной атаки 8 июля этого года. Также нам необходимо закрыть инженерные сети, которые были также уничтожены. И нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", — сказал исполняющий обязанности гендиректора "Охматдета" Александр Урин .

Согласно объявлению о закупке, участники тендера должны иметь материально-техническую базу, оборудование, подтверждающие документы по пользованию ими, а также опыт выполнения аналогичных работ по ремонту или реконструкции. Кроме того, их годовой доход за 2023 год должен составлять не менее 50% от ожидаемой стоимости закупки.

На сайте Минздрава указано, что завершен первый этап инструментального обследования, который необходим для проведения неотложных противоаварийных работ. По его итогам "НИИпроектреконструкция" передал больнице технические отчеты, сметную документацию, дефектный акт и положительную экспертную оценку, которую осуществило ГП "Укргосэкспертиза".

Для участия в закупке на технадзор необходимо:

иметь минимальный перечень оборудования, включая лазерную рулетку, измеритель прочности материалов, нивелир, компьютер и принтер;

иметь аналогичный договор по предоставлению технадзора во время ремонта или реконструкции общественных зданий и отзыв о выполнении работ;

обеспечить хотя бы одного квалифицированного работника: сертифицированного инженера по технадзору с опытом работы не менее трех лет, инженера по охране труда и руководителя проекта, лицо, осуществляющее техническое руководство.

Напомним, по данным Минздрава, государство выделило 100 млн грн на восстановление "Охматдета". Также больница получила финансовую поддержку международных партнеров и благотворительных организаций.

В целом восстановление "Охматдета" в Киеве разбили на этапы. Первый предусматривает противоаварийные работы на период зимы.

Ранее мы писали, что около 550 детей ежедневно получают лечение в медицинском учреждении "Охматдет", несмотря на повреждения здания в результате российских обстрелов.