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В Броварах 19-летняя девушка попала под электропоезд

3 июня 2023 23:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Броварах 19-летняя девушка попала под электропоезд
Спасатели на месте происшествия в Броварах. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 июня, в Броварах Киевской области 19-летняя девушка попала под электропоезд. Потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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В 18:45 в полицию поступило сообщение от медиков о несчастном случае.

"Правоохранители установили, что электропоезд двигался в сторону Броваров, как неожиданно на пути вышла 19-летняя девушка. Машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось", — говорится в сообщении.

Девушка погибла на месте.

Напомним, 31 мая в столичном метро произошла трагедия. Молодая женщина попала под поезд и погибла.

Также мы писали, что утром 14 апреля в час пик в метро Киева упал мужчина на пути. Правоохранители выяснили обстоятельства случившегося.

Добавим, недавно произошла серьезная авария на мосту Патона в Киеве. На месте происшествия было много медиков и полицейских.

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