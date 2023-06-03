В Броварах 19-летняя девушка попала под электропоезд

Спасатели на месте происшествия в Броварах. Фото: t.me/policekyivregion

Сегодня, 3 июня, в Броварах Киевской области 19-летняя девушка попала под электропоезд. Потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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В 18:45 в полицию поступило сообщение от медиков о несчастном случае.

"Правоохранители установили, что электропоезд двигался в сторону Броваров, как неожиданно на пути вышла 19-летняя девушка. Машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось", — говорится в сообщении.

Девушка погибла на месте.

Напомним, 31 мая в столичном метро произошла трагедия. Молодая женщина попала под поезд и погибла.

Также мы писали, что утром 14 апреля в час пик в метро Киева упал мужчина на пути. Правоохранители выяснили обстоятельства случившегося.

Добавим, недавно произошла серьезная авария на мосту Патона в Киеве. На месте происшествия было много медиков и полицейских.