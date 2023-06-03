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У Броварах 19-річна дівчина потрапила під електропотяг

3 червня 2023 23:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Броварах 19-річна дівчина потрапила під електропотяг
Рятувальники на місці події в Броварах. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 червня, у Броварах Київської області 19-річна дівчина потрапила під електропотяг. Потерпіла загинула на місці. 

Про це повідомляє поліція Київщини.

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О 18:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків про нещасний випадок.

"Правоохоронці встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, як зненацька на колії вийшла 19-річна дівчина. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Дівчина загинула на місці. 

Нагадаємо, 31 травня, у столичному метро сталася трагедія. Молода жінка потрапила під потяг та загинула.

Також ми писали, що зранку 14 квітня в час пік в метро Києва впав чоловік на колії. Правоохоронці з’ясували обставини випадку.

Додамо, нещодавно сталася серйозна аварія на мосту Патона в Києві. На місці події було багато медиків та працівників поліції. 

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