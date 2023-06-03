У Броварах 19-річна дівчина потрапила під електропотяг

Рятувальники на місці події в Броварах. Фото: t.me/policekyivregion

Сьогодні, 3 червня, у Броварах Київської області 19-річна дівчина потрапила під електропотяг. Потерпіла загинула на місці.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Смерть дівчини під електропотягом

О 18:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків про нещасний випадок.

"Правоохоронці встановили, що електропотяг рухався в бік Броварів, як зненацька на колії вийшла 19-річна дівчина. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте вчасно зупинитися не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Дівчина загинула на місці.

Нагадаємо, 31 травня, у столичному метро сталася трагедія. Молода жінка потрапила під потяг та загинула.

Також ми писали, що зранку 14 квітня в час пік в метро Києва впав чоловік на колії. Правоохоронці з’ясували обставини випадку.

Додамо, нещодавно сталася серйозна аварія на мосту Патона в Києві. На місці події було багато медиків та працівників поліції.