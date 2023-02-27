В Деснянском районе столицы проведут тестирование обновленной системы оповещения: детали

Система оповещения

В Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Оно продлится с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Жителей Деснянского района предупредили, что 28 февраля и 1 марта будут включать громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве может произойти мощное землетрясение. Его магнитуда способна достичь 7 баллов.

Также мы писали, что Гэри Хофштеттер в рамках мирового арт-тура посетил Украину. В Киеве он "покрасил", среди других объектов, здание Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Добавим, столичные власти обратились к киевлянам с просьбой не покупать первоцветы. Российская агрессия и так нанесла украинской природе непоправимый вред, поэтому к сохранению экосистемы Украины необходимо относиться особенно ответственно.