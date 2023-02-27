У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі

Система оповіщення

У Деснянському районі Києва проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Воно буде тривати з 9 ранку 28 лютого та до вечора 1 березня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Мешканців Деснянського району попередили, що 28 лютого та 1 березня вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", — йдеться в повідомленні.

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