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У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі

27 лютого 2023 21:53
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі
Система оповіщення
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Деснянському районі Києва проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Воно буде тривати з 9 ранку 28 лютого та до вечора 1 березня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Деталі

Мешканців Деснянського району попередили, що 28 лютого та 1 березня вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України. 

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві може статися потужний землетрус. Його магнітуда здатна досягти 7 балів.

Також ми писали, що Гері Хофштеттер у рамках світового арт-туру завітав до України. У Києві він "пофарбував", серед інших об’єктів, будівлю Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

Додамо, столична влада звернулася до киян з проханням не купувати першоцвіти. Російська агресія і так завдала українській природі непоправної шкоди, тож до збереження екосистеми України необхідно ставитися особливо відповідально.

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