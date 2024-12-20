В Киеве из-за атаки 20 декабря погиб человек

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 декабря, зафиксировано падение обломков ракет во время утренней атаки. Там погиб человек.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, сейчас ГСЧС столицы работают в трех районах. К сожалению, в Голосеевском районе погиб человек. Также в результате удара там было повреждено дорожно-транспортное покрытие и газовую трубу — утечка газа полностью ликвидирована. Спасатели проводят обследование территории.

"Также повреждено офисное здание: там произошел обвал с 15 по 13 этаж, спасатели продолжают обследовать территорию и искать пострадавших", — сказал Петров.

В отеле в этом районе произошел небольшой пожар, продолжалась эвакуация людей. Спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, ГСЧС работают в Соломенском районе — там произошло попадание в трехэтажное здание и в Шевченковском районе.

Напомним, иностранцы выезжают из поврежденной гостиницы в Голосеевском районе. Возле здания тротуар полностью усыпан стеклом.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил о семи пострадавших — их госпитализировали.

Из-за повреждения тепломагистрали в результате атаки в Голосеевском районе без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.