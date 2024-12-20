У Києві через атаку 20 грудня загинула людина

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Голосіївському районі Києва у п'ятницю, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків ракет під час ранкової атаки. Там загинула людина.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, наразі ДСНС столиці працюють в трьох районах. На жаль, у Голосіївському районі загинула людина. Також внаслідок удару там було пошкоджено дорожньо-транспортне покриття та газову трубу — витік газу повністю ліквідовано. Рятувальники проводять обстеження території.

"Також пошкоджено офісну будівлю: там стався обвал з 15 по 13 поверх, наразі рятувальники продовжують обстежувати територію й шукати потерпілих", — сказав Петров.

У готелі в цьому районі сталася невелика пожежа, тривала евакуація людей. Рятувальники повністю ліквідували загоряння.

Крім того, ДСНС працюють у Солом'янському районі — там сталося влучання у триповерхову будівлю та в Шевченківському районі.

Нагадаємо, іноземці виїжджають з пошкодженого готелю в Голосіївському районі. Поблизу будівлі тротуар повністю всипаний склом.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомив про сімох постраждалих — їх ушпиталили.

Через пошкодження тепломагістралі внаслідок атаки в Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.