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В ГСЧС показали первые минуты после падения обломков в Киеве

1 января 2025 12:24
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 1 января — в ГСЧС показали первые минуты после атаки
Последствия обстрела Киева 1 января. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска с утра 1 января выпустили на Киев ударные дроны. Противовоздушная оборона успешно отработала по целям, но в результате падения обломков есть повреждения.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали первые минуты после падения обломков.

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Спасатели рассказали, что в результате дроновой атаки на столицу в Печерском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.

обстрелы Киева 1 января
Спасатели на месте удара в Киеве. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте удара в Киеве. Фото: ГСЧС

В то же время в Святошинском районе пострадали два человека. Также повреждены шесть автомобилей и трамвайный путь. На месте был пожар, но его ликвидировали.

"Также продолжается ликвидация пожаров в жилом доме и админздании. Повреждено остекление окон школы и шесть автомобилей", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 января в Киеве раздались мощные взрывы. В городе работала ПВО.

Россияне выпустили на город дроны, в Печерском районе горела крыша Национального банка Украины.

Кроме того, в одном из районов города в жилом доме частично разрушены два верхних этажа.

Киев ГСЧС обстрелы дроны война в Украине

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