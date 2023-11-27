В ДТЭК рассказали, до скольких домов вернули свет в Киевской области
В Киевской области было обесточено большое количество домов из-за метели. За день энергетикам удалось восстановить работу 35 линий и 709 трансформаторных подстанций. Они вернули свет в 26 317 домов.
Об этом сообщает ДТЭК.
Возвращение света для жителей Киевской области
По состоянию на 16:30 остаются в ремонте:
- 29 воздушных линий;
- 711 трансформаторных подстанций.
Без света пока еще 22 тысячи домов.
В ДТЭК рассказали, что мобилизованы все силы и спецтехника, чтобы в максимально сжатые сроки восстанавливать электроснабжение. Там отметили, что в сложных погодных условиях на ремонт может потребоваться немного больше времени.
"Верьте в энергетиков! Мы делаем все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее починить сети и вернуть свет в ваши дома", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине продолжает бурлить непогода, что значительно усугубляет ситуацию на дорогах. В частности, на территории Киевской области с начала суток зафиксировали 16 ДТП, из которых одна авария с пострадавшими.
Также мы писали, что в Киеве непогода повредила полотнище самого большого флага страны.
Добавим, в Киеве из-за сильной вьюги и снегопад объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.
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