В ДТЭК рассказали, до скольких домов вернули свет в Киевской области

Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование. Фото: ДТЭК

В Киевской области было обесточено большое количество домов из-за метели. За день энергетикам удалось восстановить работу 35 линий и 709 трансформаторных подстанций. Они вернули свет в 26 317 домов.

Об этом сообщает ДТЭК.

Читайте также:

Возвращение света для жителей Киевской области

По состоянию на 16:30 остаются в ремонте:

29 воздушных линий;

711 трансформаторных подстанций.

Без света пока еще 22 тысячи домов.

В ДТЭК рассказали, что мобилизованы все силы и спецтехника, чтобы в максимально сжатые сроки восстанавливать электроснабжение. Там отметили, что в сложных погодных условиях на ремонт может потребоваться немного больше времени.

"Верьте в энергетиков! Мы делаем все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее починить сети и вернуть свет в ваши дома", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжает бурлить непогода, что значительно усугубляет ситуацию на дорогах. В частности, на территории Киевской области с начала суток зафиксировали 16 ДТП, из которых одна авария с пострадавшими.

Также мы писали, что в Киеве непогода повредила полотнище самого большого флага страны.

Добавим, в Киеве из-за сильной вьюги и снегопад объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.