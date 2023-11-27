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У ДТЕК розповіли, до скількох осель повернули світло в Київській області

27 листопада 2023 20:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДТЕК розповіли, до скількох осель повернули світло в Київській області
Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання. Фото: ДТЕК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області було знеструмлено велику кількість домів через хуртовину. За день енергетикам вдалося відновити роботу 35 ліній та 709 трансформаторних підстанцій. Вони повернули світло до 26 317 осель.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Станом на 16:30 залишаються в ремонті ще:

  • 29 повітряних ліній;
  • 711 трансформаторних підстанцій.

Без світла поки ще 22 тисячі домівок.

У ДТЕК розповіли, що мобілізовані всі сили та спецтехніка, щоб у максимально стислі терміни відновлювати електропостачання. Там зазначили, що у складних погодних умовах на ремонт може знадобитись трохи більше часу.

"Вірте в енергетиків! Ми робимо все, що в наших силах, щоб якнайшвидше полагодити мережі і повернути світло у ваші домівки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні продовжує вирувати негода, що значно погіршує ситуацію на дорогах. Зокрема, на території Київщини від початку доби зафіксували 16 ДТП, з яких — одна аварія з потерпілими.

Також ми писали, що у Києві негода пошкодила полотнище найбільшого прапора країни.  

Додамо, у Києві через сильну хуртовину та снігопад оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця. 

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