Последствия атаки на Киев — иностранцы выезжают из отеля

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в результате атаки баллистических ракет. Поврежден отель, из него выезжают иностранные туристы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Иностранцы с чемоданами в руках покидают помещение отеля, в котором они поселились. Тротуар возле него полностью засыпан разбитым стеклом.

Здание было повреждено в результате ракетного удара баллистическим вооружением сегодня утром.

Напомним, в Голосеевском районе в результате атаки загорелись пять автомобилей, повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией.

По словам мэра города Виталия Кличко, известно о семи пострадавших — их госпитализировали. Из-за повреждения тепломагистрали в результате атаки в Голосеевском районе без тепла остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

На месте падения обломков побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия баллистического удара по столице.