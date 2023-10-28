Где в Киеве нельзя проехать из-за падения деревьев 28 октября

Усложненное движение на улицах столицы. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве в результате непогоды затруднено дорожное движение. Из-за поваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

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Где усложнено движение транспорта

В настоящее время усложнение дорожного движения отслеживается на нескольких улицах.

В направлении Набережно-Крещатицкой на улице Верхний Вал движение транспорта перекрыто. Там это произошло именно из-за поваленного дерева.

Усложненное движение на улицах столицы. Фото: Патрульная полиция Киева

В свою очередь на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта является затрудненным. Такая ситуация произошла на этой улице из-за падения дерева.

Усложненное движение на улицах столицы. Фото: Патрульная полиция Киева

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — призвали в сообщении.

Непогода в Киеве

Сегодня, 28 октября, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Также мы писали, что недалеко от парка Отрадного дерево придавило киоск, в котором находились люди. К счастью, они не пострадали.

Напомним, в Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. В настоящее время уже обнаружено 592 поврежденных или поваленных дерева.