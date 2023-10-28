Где в Киеве нельзя проехать из-за падения деревьев 28 октября

В Киеве из-за падения деревьев затруднено дорожное движение — перечень улиц
В Киеве в результате непогоды затруднено дорожное движение. Из-за поваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Где усложнено движение транспорта
В настоящее время усложнение дорожного движения отслеживается на нескольких улицах.
В направлении Набережно-Крещатицкой на улице Верхний Вал движение транспорта перекрыто. Там это произошло именно из-за поваленного дерева.
В свою очередь на улице Елены Телиги в направлении метро "Шулявская" движение транспорта является затрудненным. Такая ситуация произошла на этой улице из-за падения дерева.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — призвали в сообщении.
Непогода в Киеве
Сегодня, 28 октября, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.
Также мы писали, что недалеко от парка Отрадного дерево придавило киоск, в котором находились люди. К счастью, они не пострадали.
Напомним, в Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. В настоящее время уже обнаружено 592 поврежденных или поваленных дерева.
Читайте Новини.LIVE!