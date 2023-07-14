В Киеве чиновник РГА нанес 1 млн грн ущерба на обустройстве укрытий

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Столичный чиновник Шевченковской РГА подозревается в нанесении государству ущерба на сумму одного миллиона гривен при обустройстве укрытий в школах и детских садах. Его обвиняют в хищении бюджетных средств и подлоге официальных документов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях.

Речь идет о сумме более 3,7 миллионов гривен.

Несмотря на то, что предложение поставщика по стоимости мебели значительно превышало рыночную, договор был заключен все равно.

В Киеве будут судить чиновника РГА за 1 млн убытков при обустройстве укрытий. Фото: Киевская городская прокуратура

"Указанные действия должностных лиц Управления образования привели к безосновательному перечислению из столичного бюджета средств на сумму более 1 млн гривен", — говорят правоохранители.

Наказание

Подозреваемым избрана мера пресечения — залог на сумму от 300 тыс. грн до 1 млн гривен. На имущество фигурантов наложен арест.

Горе-бизнесменам инкриминируют ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что киевский городской голова Виталий Кличко сообщал, сколько процентов из выделенных средств на ремонт столичных укрытий было израсходовано. По словам Кличко, районы освоили средства на ремонт хранилищ меньше, чем на 10%.

Ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Также в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

А управление образования Днепровской РГА в Киеве приобрело раций для трех укрытий более миллиона гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.