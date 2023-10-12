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В Киеве демонтируют террасу ресторана, который "прославился" нарушением комендантского часа

12 октября 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве демонтируют террасу ресторана, который "прославился" нарушением комендантского часа
Демонтаж террасы ресторана Boho. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве продолжается демонтаж незаконной летней террасы ресторана, который работал во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Демонтаж террасы ресторана Boho

В заведении уже успели снять вывеску, стекла, рекламные баннеры, а также деревянные конструкции летней террасы.

Демонтаж террасы ресторана Boho в Киеве
Демонтаж террасы ресторана Boho. Фото: Новини.LIVE
Демонтаж террасы ресторана Boho в Киеве
Демонтаж террасы ресторана Boho. Фото: Новини.LIVE
Демонтаж террасы ресторана Boho в Киеве
Демонтаж террасы ресторана Boho. Фото: Новини.LIVE

Работа во время комендантского часа

В Киеве нашли клуб, который работает во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho club.

Правоохранители привлекли к ответственности администратора клуба в Киеве, расположенном в Печерском районе. Заведение работало во время комендантского часа и продавало алкоголь в запрещенное время.

В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения в Украине действует комендантский час. Соответственно, ограничения распространяются на работу заведений питания. Однако этого правила придерживаются не все рестораны столицы.

Текущее законодательство не предусматривает штрафов за нарушение установленного комендантского часа. Соответственно, полиция не имеет полномочий прекращать деятельность ресторанов и кафе, которые его нарушают.

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