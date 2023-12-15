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В Киеве детей не пустили в укрытие — Новини.LIVE узнали обстоятельства инцидента

15 декабря 2023 20:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве детей не пустили в укрытие — Новини.LIVE узнали обстоятельства инцидента
Директор школы, где находится укрытие и корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно во время воздушной тревоги в школьное укрытие Киева не пустили детей. Причиной назвали то, что они были с собакой.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн проверил столичное бомбоубежище, куда не пустили детей с собакой во время воздушной тревоги и пообщался с работниками школы, где и находится укрытие.

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В Киеве детей не пустили в укрытие

Корреспондент Новини.LIVE пообщался с работником муниципальной охраны Александром, директором школы Александром Полторацким и начальником управления образования Святошинского района Алексеем Сукенниковым. Там заявили, что детям предложили оставить собаку на улице и пройти в укрытие.

"Я узнал об этой ситуации в конце четвертой воздушной тревоги, когда мне позвонила мама этих двух детей и когда она мне сообщила об этой ситуации, которая произошла. Когда я узнал, то через три минуты я поднялся из укрытия к себе в кабинет и меня уже ожидали представители полиции", — говорит директор школы.

По его словам, это было стечение обстоятельств, ведь эту семью вместе с собакой ранее пропускали в укрытие.

Александр Саюн также проверил состояние школьного укрытия. Там могут находиться максимально 600 человек.

Подробнее узнать о событии можно в видео Новини.LIVE.

Напомним, в Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое укрытие, над ними сбили ракету.

Также мы писали, что в Управлении образования Святошинского района в Киеве отреагировали на ситуацию со школьниками, которых не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В ведомстве заявили, что школьники сами отказались идти в укрытие, а охранник предлагал им оставить животное в помещении.

Добавим, глава Киевской ГВА Сергей Попко заявил, что недопуск детей к укрытию из-за того, что они были с собакой, недопустим. Все бомбоубежища должны быть свободны для всех киевлян. Однако местная жительница поддержала действия охранника, не пустившего детей с собакой в школьное укрытие. Она отмечает, что у некоторых детей может быть повышенная аллергическая реакция.

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