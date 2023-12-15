У Києві дітей не пустили в укриття — Новини.LIVE дізналися обставини інциденту

Директор школи, в якому знаходиться укриття, та кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн. Фото: скриншот

Нещодавно під час повітряної тривоги у шкільне укриття Києва не пустили дітей. Причиною назвали те, що вони були з собакою.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн перевірив столичне бомбосховище, куди не пустили дітей з собакою під час повітряної тривоги, та поговорив з працівниками школи, де і знаходиться укриття.

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У Києві дітей не пустили в укриття

Кореспондент Новини.LIVE поспілкувався з працівником муніципальної охорони Олександром, директором школи Олександром Полторацьким та начальником управління освіти Святошинського району Олексієм Сукенніковим. Там заявили, що дітям запропонували залишити собаку на вулиці та пройти в укриття.

"Я дізнався про цю ситуацію наприкінці четвертої повітряної тривоги, коли мені зателефонувала мама цих двох дітей і коли вона мене повідомила про цю ситуацію, яка сталася. Коли я дізнався, то через три хвилини я піднявся з укриття до себе в кабінет, і на мене вже очікували представники поліції", — каже директор школи.

За його словами, це був збіг обставин, адже цю родину разом з собакою раніше пропускали в укриття.

Олександр Саюн також перевірив стан шкільного укриття. Там можуть перебувати максимально 600 людей.

Детальніше дізнатися про подію можна у відео Новини.LIVE.

Нагадаємо, у Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету.

Також ми писали, що в Управлінні освіти Святошинського району у Києві відреагували на ситуацію з школярами, яких не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У відомстві заявили, що школярі самі відмовилися йти в укриття, а охоронець пропонував їм залишити тварину в приміщенні.

Додамо, очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що недопуск дітей до укриття через те, що вони були з собакою, є неприпустимим. Усі бомбосховища мають бути у вільному доступі для всіх киян. Однак місцева мешканка підтримала дії охоронця, який не пустив дітей з собакою до шкільного укриття. Вона зазначає, що в деяких дітей може бути підвищена алергічна реакція.