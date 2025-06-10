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В Киеве до сих пор тушат пожары после атак — что происходит

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Дата публикации 10 июня 2025 10:20
Масштабный пожар на Оболони — ГСЧС тушит огонь с вертолета
Спасатели тушат пожар в Киеве после атаки БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий массированной воздушной атаки, которую столица пережила ночью и утром 10 июня. В результате обстрела пострадали по меньшей мере четыре района — Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский, а также зафиксированы повреждения в Соломенском и Подольском районах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила и.о. начальника отдела связей со СМИ ГСЧС Киева Марина Коцупей.

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В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки 10 июня

В Дарницком районе произошло возгорание возле общежития. Из-за взрывной волны в здании выбило окна, сгорели несколько автомобилей и трехэтажный жилой дом.

В Оболонском районе получил повреждения многоэтажный жилой дом, а также десятки авто, припаркованных поблизости. Спасатели ликвидировали пожар площадью 15 квадратных метров, однако по состоянию на утро 10 июня в районе еще продолжалась борьба с большим пожаром на складах.

Для его тушения привлечены вертолеты ГСЧС, которые берут воду из озера Оболонское. Из-за масштаба возгорания жителей призвали закрывать окна из-за сильного задымления.

В Шевченковском районе пожарным удалось полностью потушить пожар в офисном здании. В Соломенском районе поврежден технический этаж 16-этажки, а в Подольском еще продолжается тушение возгораний.

Марина Коцупей заявила, что к спасательным работам привлечено 480 сотрудников ГСЧС и 98 единиц техники. Активно используется пожарный вертолет, который утром наблюдали жители города.

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере четыре человека. Между тем киевлян попросили не открывать окон и ограничить время пребывания на улице из-за сильного задымления и ухудшения качества воздуха.

Также в Киеве изменили график и курс движения общественного транспорта.

Корреспондент Новини.LIVE показал последствия российских массированных атак дронами по столице.

Киев пожар ГСЧС обстрелы війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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